Schick und Intelligent: Sonos Beam Florian Meingast

Die Sonos Beam ist der neueste Eintrag in der „Sonos Home Sound System“-Reihe. So ist es möglich, die Beam um einen Subwoofer zu erweitern. Zudem können zwei Beam-Modelle zu einem Surround-System gekoppelt werden. Gesteuert wird der vielseitig verwendbare Lautsprecher unter anderem mittels Sprachsteuerung, App, Spotify, Audible, Tidal, TV-Fernbedienungen oder vielen Smart-Home-Gadgets.

In Sachen Klang garantieren vier maßgefertigte Fullrange-Woofer und drei passive Strahler tiefe, angenehme Bässe. Ein Hochtöner nimmt sich der höheren Frequenzen an. Zusätzlich ist der Smart-Speaker mit fünf linearen Fernfeld-Mikrofonen ausgestattet. So werden Geräusche und Mehrkanalechos beim Hören von Musik und bei der Heimkinonutzung unterdrückt. Auf der Rückseite der Beam finden sich drei Anschlüsse: Eine Strom-, eine Ethernet- und eine HDMI-ARC-Buchse. Falls Ihr Fernseher letztgenannte Verbindung nicht unterstützt, können Sie Ihr TV-Gerät mithilfe des mitgelieferten optischen Audioadapters mit dem WLAN-Lautsprecher verbinden.

Preis: EUR 449,- / Konnektivität: WLAN, HDMI, Ethernet, optisch / Features: steuerbar per Smartphone, Fernbedienung, Sprachsteuerung, um Subwoofer erweiterbar / bit.ly/2liAUxm