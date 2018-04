Skagen connected Falster Florian Meingast

Dass Smartwatches nicht immer klobig und technisch aussehen müssen, sondern auch ein gewisses stilistisches Potenzial haben, beweist die intelligente Uhr von Skagen, einem dänsch-US-amerikanischen Hersteller. Als Betriebssystem kommt Android Wear 2.0 zum Einsatz, die Funktionalität ist damit bereits bekannt. Skagen packt zwar ein paar eigene Watchfaces auf die Uhr, davon abgesehen gibt es aber nichts Neues zu entdecken. Das ist aber keineswegs negativ zu verstehen, gilt das Android-Betriebssystem für tragbare Geräte, sogenannte Wearables, doch als sehr ausgereift. Sie bedienen die Smartwatch per Wischgeste oder über Sprachbefehle und können damit Ihre Tagesaktivitäten auslesen, Mails beantworten, zumindest rudimentär chatten oder Ihre Playlist starten. Durch verschiedene Armbänder passt sich die Falster an jeden Typ an. Fazit: eine schicke Uhr, wir haben nichts zu bemängeln.

Preis: EUR 329,00 / Konnektivität: Bluetooth 4.1 / Features: Aktivitätstracking, Google Assistant / App: iOS, Android / bit.ly/sm_skagen