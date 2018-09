Die für Kinder entworfene Smartwatch ist unter anderem mit einem LCD-Touchscreen – dieser misst 1,3 Zoll in der Diagonale –, einer Telefon- und einer SMS-Funktion sowie einer SOS-Taste ausgestattet. Wird letztere drei Sekunden lang gedrückt, startet die Uhr einen Anruf an einen in der App hinterlegten Kontakt.

Preis: ab 149,99 / App kostenlos / Akkulaufzeit: bis zu 60 Stunden / Maße/Gewicht: 43,77 x 43,17 x 15 mm / 51 g / Extras: Nano-SIM-Slot (optional), Mikrofon, Ladestation

