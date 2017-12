Somikon 360Â°- Panorama-Kamera – Virtual-Reality-Videos

Somikon 360°- Panorama-Kamera – Virtual-Reality-Videos Hartmut Schumacher

Die „Somikon 360°-Panorama-Kamera“ stellt Fotos und Videos mit Rundumblickwinkel her. Anschließen können Sie die Aufsteckkamera an Android-Smartphones mit USB-OTG-Unterstützung. Die dazugehörige App wandelt die Aufnahmen der beiden Ultraweitwinkelobjektive in ein 360-Grad-Bild um – und kann die Ergebnisse auch gleich auf YouTube und Facebook hochladen. Live-Übertragungen sind ebenfalls möglich.

Preis: 69,90 Euro / Fotoauflösung: 2.160 x 1.080 Pixel / Videoauflösung: bis 2K / bit.ly/somikon360