Strenge Ãœberwachung mit der YI 1080P Dome Kamera

Strenge Überwachung mit der YI 1080P Dome Kamera Florian Meingast

Ganz egal ob Sie auf Urlaub, in der Arbeit oder mit Freunden unterwegs sind: Dank der Dome Kamera haben Sie immer einen Überblick, was in Ihren vier Wänden gerade passiert. Die Full-HD-Optik der Kamera zeichnet das Geschehen in Ihrem Zuhause gestochen scharf auf und übermittelt die Aufnahmen via WLAN an Ihr Smartphone. Neben einer Nachtsichtfunktion ist die Dome Kamera mit einer Funktion zur Erkennung von Bewegungen ausgestattet. Falls das Überwachungsgadget also während Ihrer Abwesenheit eine Bewegung erfasst, erhalten Sie eine Nachricht auf Ihr Smartphone. Dank des integrierten Mikrofons und des verbauten Lautsprechers können Sie mit dem Eindringling kommunizieren.

Zusätzlich zu Bewegungen registriert die Dome Kamera die Schreie von Kleinkindern. Falls das Gadget solche registriert, erhalten Sie ebenfalls eine Nachricht.

Preis: 49,99 Euro / Konnektivität: WLAN, LAN / Auflösung: 1.080 Pixel / Features: Nachtsicht, Bewegungs- und Geräuscherkennung / App: iOS & Android / bit.ly/sm_woome