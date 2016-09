Das sind die TOP-Gadgets im September! lukas

Mit einem Smartphone können wir nicht nur telefonieren, das Internet unsicher machen und mit Hilfe geeigneter Apps unseren Alltag organisieren, wir können auch eine Menge Spaß haben oder ganz einfach aus der Technik noch eine ganze Menge mehr herausholen. Die hier vorgestellten Gadgets liefern auch nur einen ganz kleinen Vorgeschmack darauf, was ĂŒberhaupt alles möglich ist. Von nutzwertig bis hin zum hohen Spaßfaktor ist fĂŒr den jeden Geschmack etwas Passendes dabei.

Bluetooth VorhÀngeschloss

Ein VorhĂ€ngeschloss fĂŒr GartenhĂŒtte, Spind oder Absperrkette, das per Bluetooth geöffnet wird, hat einen großen Vorteil: Der Nutzer kann anderen Personen den „SchlĂŒssel“ ĂŒberall hin zusenden.

Produkt: noke / Preis: ab 69,95 Euro / Batterie: 1 Knopfzelle (CR2032), ca. 1 Jahr / Maße, Gewicht: 5,5 x 8,4 x 2,5 cm, 319 g

www.noke.com

Insektenauge

Panorama-Auf­nahmen ohne Kameraschwenk oder mehrere Kameras? Das geht. Hersteller 360fly hat ­eine kleine Kugel mit nur einer Kamera entwickelt, die 360°-Bildmaterial entstehen lĂ€sst. Im handlichen Rund verbirgt sich ein Fotomodul mit Fischaugenlinse, wodurch in einem extrem weiten Winkel aufgenommen werden kann. In der Wiedergabe wird aber anschließend nur auf einen Ausschnitt dieser Aufnahme zurĂŒckgegriffen. Der ist dafĂŒr aber ­variabel, der Betrachter kann seinen Blick also nach GutdĂŒnken schweifen lassen.

Produkt: 360 FLY / Preis: EUR 519,- / Bildsensor: 2,3 MP (720p-Videos) / Interner Speicher: 32 GB /KonnektivitÀt: Bluetooth, WLAN / Akku: 1.600 mAh (max. 2h Aufnahme) / Gewicht: 138 g

360fly.com

Strom-Tankstelle

Gleich fĂŒr sechs USB-GerĂ€te liefert dieser Netzadapter den Strom. Das handliche GehĂ€use wird mit dem beigefĂŒgten Netzkabel mit der Steckdose verbunden, die sechs an der Vorderseite angebrachten USB-Buchsen laden fortan auf Wunsch Handys, MP3-Player, E-Zigaretten und viel andere kompatible USB-GerĂ€te auf einen Streich.

Produkt: Olixar 6 Slot USB Smart IC LadegerĂ€t / Preis: 46,49 Euro / AnschlĂŒsse: 6 / KonnektivitĂ€t: USB

mobilefun.de

Weinspezialist

Der iSomelier filtert die Raumluft und trennt dann noch den Sauerstoff von den restlichen Gasen. Das isolierte Gas wird dann durch den Wein geblasen. Somit kommt der Wein gleichmĂ€ĂŸig damit in BerĂŒhrung, das Karaffieren ist schnell abgeschlossen. Mit der passenden App wird das Verfahren gesteuert. Sie erkennt den benutzten Wein ĂŒber die Kamera und gibt dann das passende Programm frei. Auch werden Informationen zu bestimmten Weinen und passenden Speisen geliefert. Das attraktive GerĂ€t eignet sich jedoch nur fĂŒr Weinkenner mit großem Geldbeutel.

Produkt: iSomelier / Preis: EUR 1.499,- / KonnektivitĂ€t: WLAN / erhĂ€ltliche Farben: Weiß, Burgundrot, Champagner, Seidenschwarz

ifavine.com

Military Look

Um das Smartphone sicher mit sich fĂŒhren zu können, ist ein hinreichend robustes Case die erste Wahl. Die Zizo Bolt Series werden diesen AnsprĂŒchen gerecht, das Case genĂŒgt sogar den Anforderungen der US-MilitĂ€rs und ist entsprechend zertifiziert. Schmutz, Sand, StĂ¶ĂŸe und andere UmwelteinflĂŒsse stellen somit fĂŒr das teure iPhone keine nennenswerten Gefahren mehr da.

Alle Bedienelemente sind trotz der vergleichsweise voluminösen UmhĂŒllung gut zu erreichen, fĂŒr den Transport und die bequeme Entnahme des Handys gibt es zusĂ€tzlich noch ein Holster nebst GĂŒrtelclip. Auch ein integrierter Standfuß wurde vom Hersteller spendiert. Dieser muss einfach nur ausgeklappt werden, um anschießend das Handy in eine bequeme Arbeitsposition aufzurichten.

Produkt: Zizo Bolt / Preis: 29, 49 Euro / Features: Ausklappbarer Standfuß, GĂŒrtelclip, Military Standard 810-G Drop Test kompatibel

mobilefun.de

Wasserdicht

SchutzhĂŒllen fĂŒr Smartphones gibt es wie Sand am Meer. Die meisten verhindern jedoch nur, dass das GerĂ€t beim normalen Alltagsgebrauch keinen Schaden nimmt. Zu einem richtigen Outdoor-Spezialisten wird Ihr Handy allerdings dank dieser HĂŒlle. Das Handy ist damit absolut bruchsicher geschĂŒtzt. Auch Schmutz und Staub können ihm nichts mehr anhaben. Zwei Meter unter Wasser ist fĂŒr eine Stunde auch kein Thema mehr. Ein solcher Schutz hat natĂŒrlich seinen Preis, lĂ€sst Outdoor-Fans aber wesentlich beruhigter ihr teueres Smartphone mitfĂŒhren.

Produkt: FRE FOR iPHONE 6/6s CASE / Preis: ab 79,90 Euro / Wasserdichtigkeit: 1 Stunde bei 2 Meter / Maße, Gewicht: 14 x 5 x 2 cm, ca. 100 g

lifeproof.com

Edle VerhĂŒllung

Aus feinstem Leder besteht dieses Handy-Etui, das nicht nur das Handy, sondern auch Kreditkarten, Geld und Weiteres aufnimmt. Die Außenverarbeitung sorgt fĂŒr einen Echsenhaut-Look und die oben erwĂ€hnten StaufĂ€cher sind bei aufgeklapptem Etui zu erreichen. Die Außenapplikationen verleihen dieser Tasche einen zusĂ€tzlichen Eyecatcher. SĂ€mtliche Bedienelemente Ihres Smartphones sind problemlos zu erreichen.

Produkt: Moncabas Liza Ledertasche / Preis: 40,99 Euro

mobilefun.de

Mini Brummer

Nur sieben Gramm schwer und lediglich 30 Millimeter groß? Ja, es ist tatsĂ€chlich keine Hummel, sondern ein Miniatur-Quadcopter – angeblich der kleinste der Welt. Gesteuert wird er nicht ĂŒber eine Smartphone- oder Tablet-App, sondern ein eigenes Bedienteil, indem der kleine Heli auch Platz findet: Garage und Cockpit in einem also.

Produkt: BuzzBee Nano Drone / Preis: EUR 37,99 / Stromversorgung: USB (Drohne) 2 AAA-Batterien (Controller) / Lieferumfang: 4 Ersatzpropeller / KonnektivitĂ€t: RC

mobilefun.de

Ausflug mit Kamera

Die Bebop-Drohne der zweiten Generation verfĂŒgt ĂŒber einen Akku mit einer KapazitĂ€t von 2.700 mAh womit wir eine Flugzeit von 25 Minuten erreichen. Wer filmen möchte, kann dies auch hier in Full HD-QualitĂ€t tun. Die dreifach gelagerte 180°-Kamera erlaubt auch die Nutzung eines Ausschnitts, der einem 90°-Bildwinkel senkrecht auf den Boden entspricht. Die Funkreichweite betrĂ€gt 300 Meter, die Geschwindigkeit 18 m/s.

Produkt: Parrot Bepop 2 / Preis: EUR 549,- / KonnektivitĂ€t: WLAN / ­­Reichweite: 300 m /Kamera: 14 MP, Video 1080p / Speicher: 8 GB / Akku, Flugzeit: 2.700 mAh, ­­­­­­­­25 ­min. /

parrot.comÂ

Riesenspeicher

„SanDisk iXPAND sync“ heißt die App des Herstellers, mit der dieser Speicherstick am Smartphone genutzt wird. Ist die automatische Synchronisation aktiviert, werden SchnappschĂŒsse und Videos beim Anstecken automatisch auf den Stick kopiert und auf Wunsch anschließend vom Telefon gelöscht, um den Speicher wieder freizugeben.

Produkt: iXPAND FLASH DRIVE / Preis: EUR 79,99 (fĂŒr 64 GB) / Speicher: 16, 32, 64 und 128 GB / KonnektivitĂ€t: USB 3.0 / Gewicht: 32 g

sandisk.com

S2G Heavy Metal

Dieser kleine Stereo-Lautsprecher von Sound2go (S2G) verfĂŒgt einerseits ĂŒber eine Bluetooth-Funktion fĂŒr die Anbindung ans iPhone (Musikempfang und Freisprechen), einen microSD- und USB-Anschluss. Andererseits hat das GerĂ€t einen FM-EmpfĂ€nger, der per Teleskopantenne rauschfreien Musikgenuss sicherstellt. Mit ihrem AUX-Ausgang wird die Box bei Bedarf zu einem Bluetooth-Adapter fĂŒr die heimische Stereoanlage.  Die Redaktion vergibt die Note „Gut“.

Produkt: SOUND2GO HEAVY METAL / Preis: EUR 69,95 / Leistung: 2x 5 W / Farben: schwarz/weiß, silber/schwarz /Gewicht: 497,5 g / Akkulaufzeit: Bis zu 10 h

s2g.info

Das Superauge

Mit diesem hĂŒbschen Zubehör lĂ€sst sich jedes Handy in eine Superknipse mit wechselbaren Objektiven verwandeln. Da dieses Gadget ĂŒber einen eigenen Bildsensor verfĂŒgt, hat die eingebaute Kamera des Smartphones erst einmal Pause. 20,1 MPx Auflösung sind drin, bei schlechten LichtverhĂ€ltnissen hilft der eingebaute Blitz aus. Diese Addon-Kamera verbindet sich via WLAN mit dem Handy oder Tablet.

Produkt: ILCE-QX1 SmartShot / Preis: 300,- Euro / KonnektivitĂ€t: NFC, WLAN / Bildsensor: 20,1 MPx / Brennweite: 16-50mm / Maße, Gewicht: 5,3 x 7 x 7,4 cm, 218 g

sony.de

Holo-Navi

Wer möchte nicht ganz gerne das Handy-Display auch wÀhrend dem Autofahren im Blick haben? Das Handy in der Hand zu halten geht alleineaus Sicherheitsaspekten heraus nicht, diese Headup-Lösung bietet hingegen neue Optionen.

Produkt: HUDWAYGLASS / Preis: 49 $

hudwayglass.com

Grill-Profi

Mit dem iGrill 2 messen Sie punktgenau die Kerntemperatur Ihrer Steaks auf dem Grill. Und: Sobald die gewĂŒnschte Temperatur erreicht ist, erhalten Sie eine Push-Nachricht auf ihr Smartphone, das via Bluetooth verbunden ist.

Produkt: iGrill 2 Bluetooth Grillthermometer / Preis: ab 99,90 Euro / KonnektivitÀt: Bluetooth 4.0 / Batterielaufzeit: ca. 200 Stunden

arktis.de

Record

FĂŒr Musiker ist die Marke Shure keine unbekannte GrĂ¶ĂŸe, sie steht fĂŒr bezahlbare und dennoch hochwertige Gesangsmikrofone. Ein solches Teil an ein Handy zu koppeln, stellt keinen Widerspruch dar. Eher im Gegenteil: FĂŒr Interview-Aufzeichnungen oder gar fĂŒr die Aufnahme von Musik-Sessions ist das eingebaute Mikro nicht unbedingt die allererste Wahl. Shure schließt diese LĂŒcke mit diesem Gadget, das deutlich höherwertige Aufnahmen garantiert.

Produkt: Shure MV88 / Preis: 149 $ / Audio: Stero / App: Shure Plus MOTIV (kostenlos)

amazon.com

Volle Deckung!

Im Großstadtdschungel ein Hingucker, im richtigen Dschungel das exakte Gegenteil: Den „Camouflage Clip“ von Artwizz ziert ein individuell gestaltetes Tarnmuster in kalten Grautönen. Das Material der HĂŒlle ist semi-transparent, so dass auch die Farbe des GerĂ€ts selbst nach außen durchdringt. Dabei ist es außerdem steif genug, um  ein sicheres Einrasten an den Kanten des iPhones zu ermöglichen. Trotzdem fĂŒhlt sich die OberflĂ€che in den HĂ€nden geschmeidig an – „Soft Touch Beschichtung“ nennt der Hersteller das. Der Clip ist fĂŒr iPhone 7 sowie 6/6S (inklusive deren Plus-Varianten) und fĂŒr iPhone 5S und SE erhĂ€ltlich. Mobile Laptop-Arbeiter, die auf einen einheitlichen Auftritt Wert legen, erhalten den Camouflage Clip auch fĂŒr ihr 12“ MacBook. Hier sorgt er durch erhöhte GummifĂŒĂŸe und BelĂŒftungsschlitze fĂŒr optimale Luftzirkulation.

Produkt: Camouflage Clip / Preis: 19,99 Euro (iPhone) / 59,99 (MacBook)

artwizz.com