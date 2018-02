Gadget: Teufel Boomster 2017

Die zweite Auflage des Teufel-Bestsellers gefällt mit einem erstmals verbauten LED-Display, das die Bedienung ungemein vereinfacht. Außerdem ist nun ein DAB+ -Radio an Bord. Sie können damit ganz klassisch durch Ihre Lieblingssender hören, allesamt in bester Qualität und mit programmbegleitenden Informationen über Wetter, Verkehr und Nachrichten. Wer eigene Musik hören will, koppelt den Boomster per Bluetooth mit dem Smartphone. Das Klangbild präsentiert sich recht ausgewogen, zumindest, wenn es nicht ganz laut wird. Dann neigt der Boomster zu einem leichten Übersteuern. Per Chromecast Audio lässt sich der Boomster auch in Ihr Multi-Room-System integrieren. WLAN fehlt nämlich.

Preis: EUR 349,99 / Abmessungen: 14,5 x 37 x 18 cm / Gewicht: 3,35 kg

Gesamtausgangsleistung (RMS): 38 W / Radiosenderspeicherplätze: 5

