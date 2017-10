The dash pro – Intelligente kabellose KopfhÃ¶rer

The dash pro – Intelligente kabellose Kopfhörer Heiko Bauer

In Ear-Headsets gibt es wie Sand am Meer, weshalb der Anschaffungspreis der „Dash Pro“ von Bragi auf den ersten Blick verwundern mag. Satte 350 Euro will das Unternehmen für die Earphones. Aber: Der Preis ist gerechtfertigt, das zeigt sich spätestens nach ein paar Stunden Nutzungszeit. Zunächst aber wollen die kleinen Stöpsel einmal eingerichtet werden, was mit Hilfe der

Bragi-App in wenigen Minuten erledigt ist. Sie tragen unter anderem Ihre Körperdaten ein und legen die wichtigsten Bedienungselemente der Dash fest. Beide Stöpsel haben nämlich berührungsempfindliche Flächen an den Außenseiten, mit denen Sie den Song wechseln oder die Lautstärke regulieren.

Die Verbindung zum Smartphone wird über Bluetooth hergestellt. Das ist aber gar nicht zwingend notwendig, 4 GB interner Speicher erlauben auch die komplett autarke Verwendung der Kopfhörer. Eine KI informiert Sie außerdem laufend über Akkustand oder Verbindungsstatus und erkennt darüber hinaus, ob Sie gerade Sport machen oder auf der Couch liegen. Ist ersteres der Fall, werden zugleich Ihre Vitaldaten aufgezeichnet – die Sie dann in der App einsehen können. Im Lieferumfang sind verschiedene Stöpselgrößen, die Ladebox (samt eingebautem Akku) und ein Ladekabel enthalten.

Preis: EUR 349,00 / Verbindung: Bluetooth / Speicher: 4 GB / Akkulaufzeit: bis zu 5 Stunden / Ladebox: 2200 mAh / bit.ly/dash_pro