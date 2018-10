Tizen-Zeitmesser – Galaxy Watch (46 mm)

Anfang August offiziell vorgestellt, ist die neue Galaxy Watch mittlerweile auch im Handel erhältlich. Zur Auswahl stehen zwei Gehäusevarianten mit 46 mm oder 42 mm. Wir hatten das etwas größere Modell im Test. Optisch bleibt Samsung dem bisherigen Stil treu, die Galaxy Watch spricht eher eine sportliche Zielgruppe an, als edler Chronometer für die Abendveranstaltung eignet sich die Uhr nur bedingt. Die Verarbeitung ist aber gewohnt hervorragend, die Watch vermittelt einen hochwertigen Eindruck. Als Betriebssystem kommt Tizen zum Einsatz, eine Eigenentwicklung von Samsung. Der Aufbau ist sehr intuitiv gelöst, neben der klassischen Bedienung über den Touchscreen lassen sich viele Funktionen auch über das äußere Rad auswählen. GPS ist ebenso an Bord wie NFC und auch ein Pulssensor fehlt nicht. Die Verbindung zum Smartphone wird via Bluetooth hergestellt. Das klappte in unserem Test in wenigen Augenblicken. Lob verdient außerdem das sehr helle, gestochen scharfe AMOLED-Display. Der Akku soll rund sieben Tage halten, das aber nur, wenn GPS deaktiviert ist. Der Wert ist aber eher schwer zu erreichen, außer, die Uhr wird tatsächlich nur als solche verwendet.

Preis: 399,- Euro / Dimensionen / Gewicht: 49 x 46 x 13 mm / 63g / Konnektivität: Bluetooth, WLAN, NFC / Akkulaufzeit: bis zu 7 Tage / bit.ly/sm_galaxywatch