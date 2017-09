Wasserfest, vielseitig, tragbar, klangstark – Creative Iroar Go Peter Mußler

Bei knapp 200 Euro für einen tragbaren Bluetooth-­Lautsprecher sind die Erwartungen hoch, denn hier geht es oft schon unter 30 Euro los. Dann ist oft aber der Klang dürftig, da in der Regel nur ein Hochtöner ist, maximal zwei. Der iRoar Go indes wartet mit zwei Hochtönern, einem echten Subwoofer und zwei passiven Radiatoren seitlich auf. Hinzu kommen zwei getrennte Verstärker, von denen einer die Tweeter versorgt und einer exklusiv für die Bassbox zuständig ist. Dieser Lautsprecher ist also nicht nur laut, er ist auch sonor und strahlt sehr breit ab. Abspielbar ist jedoch nicht nur Musik über Bluetooth beispielsweise vom Smartphone, sondern auch direkt von einer SD-Karte, über ein Mini-Klinkenkabel oder gar über USB. Dabei ist das Wiedergabe- dank Mikrofon auch als Aufnahmegerät zu benutzen – Freisprechen versteht sich von selbst. Mit 810 Gramm ist dieser Speaker im Gitarrenverstärker-Design kein Leichtgewicht – klanglich aber eben auch nicht. Hinzu kommt ein 5.200 mAh großer Akku, der die universeller Jukebox bis zu 12 Stunden befeuert.

Preis: EUR 199,- / Akku: 5.200 mAh (max. 12 h Laufzeit) / Konnektivität: Bluetooth, NFC, Aux-In, USB, MicroSD / Maße / Gewicht: 5,4 x 19,2 x 9,7 cm / 810 g / bit.ly/am_irgo