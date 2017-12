wd my cloud Home Duo – Private Datenwolke Hartmut Schumacher

WD My Cloud Home Duo ist eine Speicherlösung für Ihre Fotos, Videos und anderen Dateien. Eingebaut sind zwei Festplatten mit einer Gesamtkapazität von 4 TB. Die Festplatten werden im Spiegelungsmodus betrieben, so dass alle Daten sicherheitshalber doppelt gespeichert werden.

Sie schließen das Gerät an Ihren WLAN-Router an – und können dann per Smartphone-App, Web-Browser oder PC-Software auf die gespeicherten Daten zugreifen. Bei Videos ist auch gestreamtes Abspielen möglich.

Preis: 345 Euro / Abmessungen: 17,9 mal 16 mal 10,2 cm / auch mit 8, 12 oder 16 TB Speicher erhältlich / bit.ly/wd_my_cloud