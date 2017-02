Weg mit den Kabeln! Die MotherBox soll nun wirklich drahtlos Aufladen können! Lisa Reithner

Wer kennt es nicht, das lästige suchen nach einem funktionierendem Ladekabel für sein Smartphone, das entmankeln des Kabelsalates sowie eine passende Steckdose in der Nähe zu finden!

Hier will Yank Tech Abhilfe schaffen, den mit der MotherBox ist es egal ob eine Steckdose in deiner Nähe ist oder dein Ladekabel mit Wackelkontakt zu kämpfen hat. Ganz einfach soll man sich mit der Box verbinden können und so lädt sie dein Handy im Nu wieder auf!