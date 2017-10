Zhiyun Smooth Q – Zhiyun Smooth Q Profi-Videos mit dem Smartphone Heiko Bauer

Auch mit dem Smartphone können Sie professionell wirkende Videos drehen, wenn Sie einen Drei-Achsen-Gimbal wie den Zhiyun Smooth Q verwenden. Dieser besitzt drei starke Motoren, mit denen er Verwackelungen eines in der Halterung sitzenden Handys präzise ausgleichen kann. Über einen Analogstick kann das Gerät in alle Richtungen bewegt werden, außerdem gibt es Tasten und Regler für Modus, Aufnahme, Kamerawechsel und digitalen Zoom.Mit 440 Gramm ist der Smooth Q nicht besonders schwer, allerdings besteht er bis auf den mechanischen Teil aus Kunststoff und ist auch nicht sehr hochwertig verarbeitet. Dafür ist der Preis vergleichsweise gering, und die Leistung ist dennoch äußerst gut. Der Akku ist fest verbaut und wird über einen Micro-USB-Anschluss mit neuer Energie versorgt. Über eine USB-Ladebuchse am Fuß des Gimbals kann der Zhiyun Smooth Q zudem das Smartphone mit Strom versorgen.

Preis: EUR 149,- / für: Smartphones bis zu 6 Zoll (inkl. Rahmen) bit.ly/am_smooth_q