HUAWEI: Umsteigen auf ein neues Smartphone leicht gemacht Sponsored Post

Sie haben sich ein neues Smartphone zugelegt oder wollen von iOS auf Android wechseln? Kein Problem: HUAWEI hilft beim Umstieg. Chatverläufe, Bilder oder Textdateien begleiten uns ­teilweise über Jahre – und ­damit länger, als ein ­Smartphone alt wird. Zum Glück stellt das Mitnehmen von Daten – auch beim Wechsel auf ein anderes Ökosystem – mittlerweile keine ­Herausforderung mehr dar.

Über die Jahre, die ein Smartphone dient, sammeln sich jede Menge persönlicher Daten auf dem Gerät an. Egal, ob WhatsApp-Chatverläufe, Fotos von und mit Freunden, die liebsten Songs oder die Spielstände eines Games: Die Datensammlung soll bei einem Neukauf so schnell wie möglich übertragen werden. Was früher tatsächlich noch mit persönlichem Einsatz verbunden war – wer hat nicht irgendwann dutzende Kontakte manuell anlegen müssen – ist mittlerweile nur noch ein Aufwand auf ein paar Minuten. Zu verdanken haben wir diesen Umstand einer durchdachten App namens „Phone Clone“ aus dem Hause HUAWEI.

Zusätzlich stellt auch Google mit der Drive-Backupfunktion umfassende Möglichkeiten bereit, die wichtigen Dateien in die Wolke zu verfrachten.

Wer sich ein HUAWEI-Smartphone kauft, macht sich das Leben noch leichter, wenn auch Phone Clone noch helfen darf. Dann bleibt sogar das mobile Datenvolumen unberührt.

Alternativen

Google Drive

Wer Android verwendet, kommt um Google Drive nicht herum. 15 GB freien Speicher in der Google-Wolke stehen jedem Nutzer zur Verfügung, gegen einen Aufpreis (1,99 Euro/Monat für 100 GB) auch deutlich mehr.

Egal ob Fotos, Kontakte, WhatsApp-Chats, Textdateien, App-Daten, Ihren Kalender oder Songs: Auf Google Drive lassen sich all Ihre Dateien verstauen. Was automatisch synchronisiert werden soll, legen Sie in den Einstellungen, unter „Nutzer & Konten“ und „Google“, fest.

Per SIM-Karte

Grundsätzlich auch möglich, allerdings nicht sonderlich praktisch: Kontakte lassen sich auch auf der SIM-Karte ablegen. Wer also ein neues Smartphone kauft, kann so mit geringem Aufwand zumindest die wichtigsten Kontakte nahtlos auf das neue Smartphone übertragen. Allerdings hat diese Methode in Zeiten von Phone Clone, Google Drive und Clouds allgemein an Bedeutung verloren.