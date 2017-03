Technik: Mini-PCs mit Windows – CSL PC on a Stick Hartmut Schumacher

Natürlich existieren auch Streaming-Boxen und -Sticks, die nicht Android, sondern ein anderes Betriebssystem verwenden. Es gibt etliche Mini-PCs, die Windows einsetzen und als Home-Theater-PCs angeboten werden. Und ja, auch für Windows existiert eine Kodi-Version. Derartige Geräte haben den Vorteil, dass ihnen ein gigantisches Sortiment an Software zur Verfügung steht und dass sie sich mehr oder weniger so bedienen lassen, wie man es von einem Desktop-PC oder Notebook her gewohnt ist.

Der „CSL PC on a Stick“ beispielsweise benutzt Windows 10 Home, verfügt über ein SSD mit 32 GB, hat einen Arbeitsspeicher von 2 GB, kommt ohne rauschenden Lüfter aus – und ist mit einer Größe von etwa 12 x 4 x 1 Zentimeter sehr handlich.

Preis: 119,90 Euro / www.csl-computer.com/MiniPConAStick