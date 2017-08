MophiE Charge force – ein anziehendes Powerbank mit Qi-Ladung Peter Mußler

Hersteller Mophie hat einige Produkte rund um die Themen Laden und Schützen im Programm. Wir stellen hier eine Kombination aus einem Case und einer kleinen tragbaren Powerbank vor, subsumierbar unter dem klingenden Titel „Charge Force“. Sein Samsung Galaxy S-Modell (7 oder höher), das über eine Qi-Lademöglichkeit verfügt, setzt man in ein Mophie-Case, das die kabellose Ladbarkeit natürlich erhält. Somit saugt es sich dank einer integrierten Metallplatte an magnetische Qi-Docks zuhause oder im Auto geradezu an. So weit, so unspektakulär. Dazu gibt es aber einen 3.000 mAh großen Akku (11 x 6 x 1,2 cm), der mit einem Kabel zum einen selbst als Qi-Ladestation fungieren kann, zum anderen aber auch unterwegs Strom spendet. Er saugt sich an die Hülle, lädt dabei ohne Kabelgeschwurbel das Smartphone in der Jackentasche, kann aber auch während des Telefonierens angedockt bleiben. Er braucht kaum Platz.

Preis: EUR 54,95 / Farbe: Schwarz / erhältlich für: Samsung Galaxy S7, S7 edge, S8, S8 Plus / bit.ly/am_mophie