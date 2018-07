Neue SchutzhÃ¼llen fÃ¼r die Huawei P20-Serie

Für die P20-Reihe von Huawei stehen den Besitzern mittlerweile einige neue Hüllen zur Verfügung. Besonders aufgefallen sind uns dabei die Huawei Schutzhüllen des Zubehörherstellers Artwizz. Die Berliner überzeugen mit ihren mobilen Accessoires bereits seit Jahren in punkto Qualität und Stil. Wir haben uns die Artwizz Neuheiten für das P20 Pro, P20 und P20 Lite einmal genauer angesehen.

NoCase Color – Exklusiv für Huawei P20-Serie

Das NoCase ist ein beliebter Klassiker unter den Artwizz Schutzhüllen. Exklusiv für das Huawei P20 Pro, P20 und P20 Lite hat der Hersteller nun eine neue Variante ins Sortiment aufgenommen: das NoCase Color in Spaceblue. Die Hülle aus elastischem, transluzentem Kunststoff wurde insbesondere für dunkle Smartphone Rückseiten konzipiert. Mit dem bläulich-glänzenden Erscheinungsbild passt das NoCase Color ideal zu den P20-Geräten in den Farbvarianten Black, Midnight Black, Midnight Blue und Klein Blue, auf denen es kaum sichtbar ist. Auf den goldenen und roségoldenen Geräten fällt das farbige NoCase stärker auf, was jedoch einen eleganten Effekt erzielt, wenn man sein Smartphone in eine neue Farbe hüllen möchte. Das schlanke Design des NoCase Color trägt dabei nicht auf und schützt die Huawei Smartphones sicher vor Abnutzung, Kratzern sowie leichten Stößen.

Camouflage Clip in zwei neuen Varianten

Auch neu ist der Artwizz Camouflage Clip in den Farbvarianten Ocean und Color. Der Camouflage Clip Color ist jedoch nur für das Huawei P20 Lite verfügbar, Ocean hingegen gibt es für alle drei Modelle der aktuellen P20-Serie. Beide Huawei Schutzhüllen im außergewöhnlichen, bunten Tarnmuster kommen besonders schön mit den Farbtönen Pink Gold, Sakura Pink und Platinum Gold zur Geltung. Der Camouflage Clip Ocean passt dabei, wie es der Name erahnen lässt, ebenso gut mit den blauen Huawei Farbtönen zusammen. Wer es gerne auffällig mag, wird mit dieser einzigartigen Hülle auf jeden Fall aus der Masse hervorstechen. Für all jene, die es dezenter mögen, können wir den Camouflage Clip von Artwizz im klassischen Grauton empfehlen oder eine Kombination aus buntem Clip mit dunkler Gerätefarbe. Positiv zu erwähnen ist auch die geschmeidige Soft-Touch Beschichtung der Clip Rückseite, die einen dazu bewegt, den Artwizz Camouflage Clip gar nicht mehr aus der Hand legen zu wollen.

Neben den neuen Schutzhüllen für das P20 Pro, P20 und P20 Lite, bietet Artwizz aber auch eine große Auswahl an weiterem Huawei Zubehör in ihrem Online-Shop. Von Rückseitenclips bis zu Rundumschutz, Displayschutz aus Sicherheitsglas und technischen Accessoires wird einem dort alles aus einer Hand geboten. Damit spart man sich nicht nur die zeitaufwendige Internet Recherche nach passenden Accessoires für sein Huawei Smartphone, sondern kann sich auch auf den hohen Qualitätsanspruch von Artwizz verlassen, sowie das Prädikat „Designed in Berlin“.