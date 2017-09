Newgen SchallverstÃ¤rker die Kabellose HÃ¶rhilfe

Newgen Schallverstärker die Kabellose Hörhilfe Peter Mußler

Es gibt gewisse Altersgebrechen, vor denen die wenigsten gefeit sind. Eine davon ist die Schwerhörigkeit. Anders als beim schlechten Sehen isoliert einen ein eingeschränktes Hörvermögen spürbar – jedes Gespräch wird zur unangenehmen Herausforderung. Mit diesem Kinnbügel-Kopfhörer erlangt man die gewohnte Sensibilität zurück, da er über ein eingebautes Mikrofon den Umgebungsschall aufnimmt und um maximal 50 Dezibel verstärkt an die Ohren weitergibt. Daneben besteht aber eine Funkverbindung zur Ladestation, an der gewisse Klangvoreinstellungen vorgenommen und eine Sound-Quelle per Klinkenkabel angeschlossen werden kann. So steht dem direkten Musik- oder Filmgenuss nichts mehr im Wege.

Preis: EUR 69,90 / Lautstärke: max 125 dB / Konnektivität: WLAN, 3,5mm / Akku, Betriebsdauer: 350 mAh, max. 6 h Hörzeit / Maße / Gewicht: 205 x 145 x 20 mm, Gewicht: 72 g / bit.ly/sm_hoerbuegel