Satter Sound fÃ¼r drauÃŸen, mit dem Anker Soundcore 2

Für 50 Euro erhalten Sie einen soliden Lautsprecher ohne nennenswerte Schwächen.

Lediglich auf unterschiedliche Farbvarianten müssen Sie verzichten, den SoundCore 2 gibt es nur in schwarz. Wer sich daran nicht stört, darf sich auf einen gutes Gesamtpaket freuen. Die Verbindungsherstellung klappt rasch, bis zu 15 Meter Reichweite waren im Test kein Problem. Der Klang ist brauchbar, bei zu hoher Lautstärke verliert der Bass allerdings an Kraft – trotz dualer Basstreiber. Wer nicht gerade eine Party beschallen will wird mit dem Anker-Lautsprecher aber seine Freude haben.

Preis: EUR 49,99 / Konnektivität: Bluetooth, AUX / Laufzeit: rund 20 Stunden / Wasserfest: IPX5 / Extras: Freisprechfunktion / bit.ly/soundcore