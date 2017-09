Smart erleuchtet – Philips Hue Wireless Dimming Kit Peter Mußler

Auch aus den alten Glühbirnen sind längst smarte Geräte geworden. Heißt: Wer mag, kann sämtliche Lampen des Hauses einfach und bequem per Smartphone steuern. Der niederländische Hersteller Philips hat zu diesem Zweck die „Hue“-Leuchten im Angebot. Die Glühbirnen werden einfach anstatt der herkömmlichen Leuchtmittel in die Fassung geschraubt, zusätzlich muss eine sogenannte „Brigde“ zum Verteilen des WLAN-Signals an den Router gehängt werden. Die ist im Dimming-Set allerdings nicht enthalten. Mit der zugehörigen App lassen Sie es dann auf Knopfdruck hell werden, mit dem Dimming Kit können Sie außerdem die Lichtstärke anpassen.

Preis: ab EUR 36,49 / Schraubsockel: E27 / Watt: 9,5 / Lebensdauer: ca. 25.000 Stunden / Reichweite Schalter: min. 12 Meter / bit.ly/philips_hue_sm