SONOS ONE – Starker Sound mit Sprachassistent Hartmut Schumacher

Mit dem Sonos ONE stellte der amerikanische Marktführer für Multiroom-Sound vor wenigen Wochen einen neuen Lautsprecher vor, der sich wie Amazons Echo, Apples Home Pod oder ­Googles Home per Sprache steuern lässt. Im Gegensatz ist der One aber Teil eines großen Soundsystems und erlaubt auch die Steuerung bereits vorhandener Sonos-Lautsprecher. Seit dem 24. Oktober ist der neue Sonos One für 229 Euro in Deutschland und Österreich im Handel erhältlich. Mit dem Marktstart unterstützt der smarte Speaker zunächst nur Amazon Alexa, die Unterstützung für Google Assistent folgt 2018. Der Nutzer kann auf alle Funktionen, die auch die Echo-Modelle von Amazon bieten, zurückgreifen. Der Sonos One ist damit zwar nicht der erste Lautsprecher, der sich mit Sprache steuern lässt, aber der erste Lautsprecher, der künftig mehr als einen Sprachassistent unterstützen wird – und darüber hinaus auch noch satten Sound verspricht.

Preis: EUR 229,- / unterstützt: Amazon Alexa – später Google Assistant / bit.ly/sonosone_am