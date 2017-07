Sony GTK-XB7 – ein richtiger Partylautsprecher!

Partys brauchen Musik – und die liefert kaum ein Lautsprecher besser als dieses Modell von Sony. Mobil ist der Sony GTK-XB7 allerdings nicht.

Die Partymaschine! Sony hat mit dem GTK-XB7 ein All in One-Soundsystem im Portfolio. Hier gilt: Geeignet für drinnen und draußen, in den Regen sollte der Lautsprecher allerdings nicht kommen. Heißt: Im Sommer raus, im Winter sicher lagern.

470 Watt Ausgangsleistung machen jede Poolparty zum Hotspot, wer mag, kann außerdem zwei GTK-XB7 koppeln. Vereinzelt gibt es allerdings Kritik die Lautstärke betreffend, wobei wir dahingehend nicht zu meckern haben – sofern nicht gerade ein komplettes Fußballfeld beschallt werden soll, ist der Speaker sicher laut genug. Cool: Die verschiedenen Lichteffekte, passend zum abgespielten Song. Nachteil: Kein Akku.

Preis: ca. EUR 280,- / Konnektivität: USB, Bluetooth, AUX, NFC / Laufzeit: kein Akku verbaut / Ausgangsleistung: 470 Watt / Extras: LED-Beleuchtung, eigene App, Party Chain / bit.ly/sony_gtk