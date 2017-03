Technik: Bequem und berÃ¼hrungsempfindlich – die xqisit LZ380 BT Headphones

Kopfhörer sind ein ewig währendes Thema. Ob im Bus, in der Bahn, im Flieger oder am Arbeitsplatz: Es gibt viele Menschen, denen die Musik das Leben versüßt und den Job erleichtert und die deshalb ständig den Klängen zwischen Death Metal und Opernarie lauschen wollen. Das geht nicht mit einem Lautsprecher, es muss etwas sehr Privates her. Abschirmung ist noch vor dem Klang also die wichtigste Qualität. Viele In-Ear-Kopfhörer alter Schule sind da besonders schlecht und beschallen (gefühlt) mehr die Umwelt als den Träger. Exemplare der Over-Ear-Gattung sind da grundsätzlich besser geeignet. Der LZ380 von xqisit bringt die richtigen Voraussetzungen mit, ist außerdem zusammenklappbar (das spart Platz beim Transport), läuft bis zu neun Stunden bei Bluetooth-Nutzung und lässt sich per Touch-Fläche bedienen.

Preis: EUR 99,95 / Betriebsdauer: 9h / Konnektivität: Bluetooth, 3,5 mm Klinke / Farben: Schwarz, Gold, Rosé, Silber / Maße / Gewicht: 20 x 7,5 x 51 cm / 220 g / bit.ly/AM_lz380