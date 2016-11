Technik: Das 360 N4 im Androidmag Kurztest! Peter Mu├čler

So nichtssagend der Name, so gro├č die ├ťberraschung. Hinter dieser Modellbezeichnung verbirgt sich n├Ąmlich ein chinesisches Smartphone mit Zehnkern-Prozessor (!) und 4 GB RAM, das in seinem Mutterland als Mittelklasseger├Ąt gilt. Die Benchmark-Werte sprechen aber eine andere Sprache, da geh├Ârt das N4 zum oberen F├╝nftel. Die Optik mit dem Plastikr├╝ckteil wirkt zwar wenig edel, der schnelle Fingerabdrucksensor gibt aber auch dem unge├╝bten Auge Hinweise auf die Klasse dieses Telefons. Das Wundersame an dieser Erscheinung ist aber nat├╝rlich der Preis von deutlich weniger als 200 Euro. Preis des Preises: Alles auf Chinesisch.