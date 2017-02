Technik: Das Phicomm Clue 2S im Test! Peter Mußler

Mit dem Clue 2S bietet Phicomm Smartphone-Einsteigern ein 5-Zoll-Gerät mit keinesfalls veralteter Software im Preissegment knapp über 100 Euro. Es verfügt über einen HD-Bildschirm, der angesichts der nicht extremen Größe für eine ordentliche Schärfe bei nicht ganz durchschnittlicher Helligkeit sorgt. Kamera und Speicherplatz sind in Ordnung, wobei 16 GB mit Apps und Bildern schneller gefüllt sind, als man gemeinhin annimmt, zumal ein Großteil der Gigabyte ja bereits vom Betriebssystem besetzt wird. Nicht state of the art ist – angesichts des Preises nur logisch – das Rechenzentrum. Die Benchmark-Tests brachten es ziemlich aus der Puste, daher ist starkes Ruckeln bei grafikintensiven Anwendungen in Kauf zu nehmen. Aber ehrlich, die meidet man als Käufer eines Gelegenheits- oder Zweit-Smartphones. Leider wirklich sehr unpraktisch und dementsprechend negativ zu bewerten ist die Ladeleistung des Akkus. Das kleine Ding (2.300 mAh) benötigte fast fünf Stunden, um voll aufgeladen zu werden.

Android: 6.0 / Display: 5“, 1.280 x 720 Pixel / CPU: 8 x 1,4 GHz / RAM: 1 GB /

Speicher: 16 ­­(+256) GB / Kamera: 8 MP, 2 MP / Akku: 2.300 mAh / Maße / Gewicht: 142,8 x 73 x 9,5 mm / 150 g / Extras: LTE, Dual-SIM, Akku tauschbar