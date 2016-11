Technik: Das Switel eSMART e2 im Androidmag Kurztest! Peter Mußler

Mit dem eSmart E2 haben wir auch ein Schweizer EinstiegsgerĂ€t in dieser Sammlung. Unterschied zum Jerry von Wiko ist die Display-GrĂ¶ĂŸe. 5,5 Zoll erheben das Telefon in den GrĂ¶ĂŸenbereich der Phablets (grĂ¶ĂŸer als ein normales Phone, kleiner als ein Tablet). Was man bei der GrĂ¶ĂŸe bekommt, wurde bei der Technik gespart: Sowohl ROM als auch RAM sind mehr als ĂŒberschaubar dimensioniert, der Chip verhilft dem GerĂ€t auch nicht zu Höchstgeschwindigkeiten, die Auflösung des Displays ist ebenfalls nicht ĂŒberragend. Positiv fĂ€llt das Design auf: Der RĂŒcken ist sehr grob texturiert und fĂŒhlt sich an wie warmer Sandstein. Das GerĂ€t liegt dadurch sehr sicher in der Hand. Unterm Deckel: Platz fĂŒr zwei SIM-Karten.