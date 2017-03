Technik: Auvisio WLAN-Multiroom-Lautsprecher – deine Lieblingsmusik komfortabe zuhause abzuspielen!

Sie suchen eine günstige Möglichkeit, um Ihre Lieblingsmusik unkompliziert und komfortabel zuhause abspielen zu können? Dann ist dieser Lautsprecher vielleicht das Richtige für Sie.Die kompakte Box verfügt über zwei Lautsprecher für Stereo-Klang und einen Tieftöner für die spannenden Momente in der Filmmusik und den Bass in allen anderen Hörsituationen. Die Nennleistung von 40 Watt reicht allemal aus, um eine ganze Wohnung zu beschallen. Der große Vorteil dieses in zwei Farben erhältlichen Kastens liegt aber in seiner flexiblen „Aufnahmefähigkeit“: Man kann per Bluetooth und WLAN Musik von Handy, Tablet und Laptop abspielen, SD-Karten einlegen, USB-Sticks anstecken und auch aufs alte Kabel zurückgreifen. Nur Platten, die nimmt das Ding nicht…

Preis: EUR 99,99 / Nennleistung: 2 x 10 W + 1 x 20 W (Subwoofer) / Konnektivität: WLAN, Bluetooth, AUX-In, USB, SD-Karte / Maße / Gewicht: 33 x 23,5 x 14 cm / 3,7 kg / bit.ly/sm_speaker