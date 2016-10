Technik: Die Zukunft des Verkehrs- der Renault Zoe Peter Mußler

Wem der Twizy zu luftig ist und wer doch wenig mehr AutogefĂŒhl und Knautschzone wĂŒnscht, der findet vielleicht auch bei Renault seinen nĂ€chsten vierrĂ€drigen Partner.

Die (der Name legt das Geschlecht nahe) Zoe bietet bis zu vier Personen Platz, erreicht durch die 88 PS eine Vmax von 135 km/h (was ĂŒberall außer in Deutschland die zulĂ€ssige Höchstgeschwindigkeit gar ĂŒberschreitet) und ermöglicht eine theoretische Reichweite von 240 Kilometern.

Selbst wenn es in der Praxis nur 150 sein sollten, ist dies noch immer ein sehr guter Wert, der fĂŒr die meisten Menschen völlig ausreichend ist. Mit der richtigen Ladestation ist der Akku in zwei Stunden wieder komplett voll.

Auch in Bezug auf die KonnektivitĂ€t marschiert die Zoe vorne mit: Eingebaut ist ein Android-Tablet, das sich einfach mit dem Handy verbinden lĂ€sst und ĂŒber 3G einen Fernzugriff auf die Fahrzeugelektronik ermöglicht.

