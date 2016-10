Technik: e-Kick by PEUGEOT – mit diesem Elektro-Scooter kommst du schneller in die Stadt! Peter Mu├čler

Die gro├čen Distanzen werden mit dem Auto zur├╝ckgelegt, f├╝r die ÔÇ×letzte MeileÔÇť bis ans Ziel, wie Peugeot es nennt, muss man aber oft zu Fu├č gehen.

Um diese Strecke, vornehmlich nat├╝rlich in der Stadt durch Fu├čg├Ąnger- oder Stauzonen, auch noch schneller zu bew├Ąltigen, gibt es diesen in Verbindung mit Roller-┬şSpezialist Micro entwickelten Elektro-Scooter. Der e-Kick soll einen mit bis zu 25 km/h durch die Gassen sausen lassen und das sogar bis zu 12 Kilometer durchhalten.

Der Besondere an der Geschichte: Peugeot bringt im Oktober seinen neuesten Crossover-Wagen in die Schaur├Ąume seiner H├Ąndler, den 3008. Er soll auf Wunsch mit einem Ladedock im Kofferraum ausgestatten werden k├Ânnen, der dem e-Kick w├Ąhrend der Fahrt einen Energieschub verpasst, sodass er beim Eintreffen am Parkplatz wieder in alter Frische losd├╝sen kann. Diese Verzahnung von ├ťberland und Stadtmobilit├Ąt ist nicht nur clever, sondern macht sicher auch gro├čen Spa├č. Der Verkaufsstart f├╝r den Roller selbst ist f├╝r das dritte Quartal 2016 angek├╝ndigt.

hier erh├Ąltlich