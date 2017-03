Technik: Ein Mini-Temperatursensor- Sen.se ThermoPeanut Ã¼berwacht die Temperatur deines KÃ¼hlschrankes

Technik: Ein Mini-Temperatursensor- Sen.se ThermoPeanut überwacht die Temperatur deines Kühlschrankes Peter Mußler

Dieses Produkt ist so einfach gestrickt, dass man sich wundern muss, warum es erst jetzt auf den Markt kommt: Ein erdnussgroßer Temperatursensor, der sich per Doppelklebestreifen an jeder Oberfläche anbringen lässt, den Verlauf der Lufttemperatur erhebt und die Daten ans Smartphone weitergibt. Dank Bluetooth LE muss der Nutzer den „ThermoPeanut“ nur bei der Einrichtung koppeln, danach synchronisiert er sich automatisch. Die dazugehörige App zeigt die aktuelle Temperatur und den Verlauf der letzten 24 Stunden, 30 Tage und 12 Monate. Der Nutzer kann mehrere Peanuts in verschiedenen Räumen verwenden und die Daten (per Cloud-Service) auch von mehreren Geräten aus abrufen. In Zukunft ist auch eine IFTTT-Integration geplant.

Preis: EUR 29,- / Temperaturbereich: -5 bis +60 Konnektivität: Bluetooth Smart (LE) / Stromversorgung: Knopfbatterie / Laufzeit: 6 Monate / http://sen.se