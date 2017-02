Technik: Das Gionee M2017! Peter Mußler

Finden Sie nicht auch, dass dieses Smartphone aussieht wie ein Flachmann, also eine Flasche für Hochprozentiges unterwegs? In der Tat, das Fassungsvermögen ist groß und das Innenleben hochauflösend. Der AMOLED-Schirm löst in 2K auf, auf der Rückseite sind zwei Kameras angebracht, Speicher und RAM sind riesig und werden im Grunde nur noch vom Akku mit 7.000 (!) mAh übertrumpft. Das schlägt sich auch im Gewicht nieder, der 5,7-Zöller wiegt deutlich mehr als 200 Gramm. Zu viel optischer Klimbim (für uns) fällt negativ auf, auch wenn die Display-Kanten abgerundet sind. An anderer Stelle wurde dagegen gespart: kein WLAN ac.