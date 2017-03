Technik: Lichtkunst fÃ¼r dein Zimmer mit Nanoleaf Aurora Smarter LED Panel

Kennen Sie das Spiel mit den bunten Trapez-Steinen, die man auf einer Art eckigem Teller wie einen Blumenteppich zusammenlegt? Im Kindergarten gab es so etwas. Die Kombinationsmöglichkeiten waren praktisch unendlich und so entstanden immer neue Kunstwerke.

30 Jahre später könnte ein ausgewachsener Redakteur aber wieder Interesse an farbigen Bausteinen finden, nämlich wenn sie so daherkommen wie dieses illuminierte und individualisierbare Dekor-Objekt. Die Dreiecke werden von LEDs beleuchtet und können praktisch alle Farben annehmen, die man ihnen diktiert. Diese Vorgabe geht natürlich per App und das heimische WLAN-Netz vonstatten.

Doch eben nicht nur bei den Farben bietet sich Gestaltungsspielraum. Die Anordnung der Leuchtelemente macht eben auch die Musik. Die leicht montierbaren und zusammenschaltbaren Panels können beliebig montiert werden. In einem Paket befinden sich neun Stück, aber auch weitere lassen sich harmonisch zu Hippie-Blumenmustern oder zu einer coolen Disko-Deko (und allem dazwischen) fügen. Dank Alexa gehorchen die Aurora-Dreiecke sogar aufs Wort.

Preis: EUR 193,99 / Anzahl: 9 LED-Panels / Sprachsteuerung: über Amazon Alexa | bit.ly/AM_aurora