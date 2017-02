Technik: No-Name-Boxen aus China Hartmut Schumacher

Wenn Sie nach Einkaufsmöglichkeiten für das Stichwort „Kodi Box“ googeln, dann bekommen Sie zahllose Geräte aufgelistet, die teilweise schon ab 30 Euro zu haben sind. Hier ist Vorsicht angesagt.

Unter Umständen können derartige Boxen für bestimmte Anwendungszwecke durchaus brauchbar sein. Man muss aber wissen, worauf man sich einlässt.

„Ach so? Worauf denn?“ – Wenn etwas nicht funktioniert wie erwartet, dann sind Sie auf sich alleine gestellt. Software-Weiterentwicklungen oder Support dürfen Sie in der Regel nicht erwarten. Zudem sind auf Boxen, die mit Begriffen wie „fully loaded“ beworben werden, Kodi-Erweiterungen installiert, die den illegalen Zugriff auf Filme und Fernsehserien ermöglichen – und mit deren Nutzung man sich schnell in einen rechtlichen Graubereich begibt.

Preise: ab etwa 30 Euro / Bezugsquellen: eBay, Amazon, Hood, GearBest