Technik: Plantronics BackBeat Go 3 – die besonderen KopfhÃ¶rer

Das Besondere an diesen Kopfhörern ist nicht, dass sie angenehm im Ohr sitzen („Dichtgummis“ in drei Größen liegen bei), dort auch sicher verbleiben, gut klingen und sich sehr leicht bedienen lassen (das Pairing war in Sekunden abgeschlossen, die Fernbedienung funktionierte einwandfrei). Die Spezialität ist, dass Plantronics diesem Kopfhörerpaar mit Freisprechmöglichkeit noch eine Aufbewahrungstasche mit integriertem Akku mit auf den Weg gab. Damit lassen sich die sowieso schon guten Standzeiten noch einmal strecken, z.B. für den Urlaub. Gut, helfen könnte man sich da mit einer Powerbank auch (und gleich das Handy mitladen), aber ein eigenes Täschchen mit Reißverschlussfach für ein paar Münzen und eigenem Akku ist schon cool, oder?

