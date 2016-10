Technik: FlyKly Smart Ped – Elektroroller ohne Gashebel! Peter Mußler

Dieser Elektroroller kommt ohne jeden Gashebel aus, er ist nÀmlich kein elektrisch angetriebener City-­Flitzer, der einen zur Gehsteig-Rakete macht, dem aber dann auch schnell die Puste ausgeht.

Vielmehr stĂ¶ĂŸt man sich mit dem Fuß normal ab wie bei einem gewöhnlichen GefĂ€hrt dieser Art auch, aktiviert durch diesen Impuls aber den Nabenmotor im Aluminium-GehĂ€use an der Hinterachse. Das erhöht die Rollweite spĂŒrbar, man kommt also mit weniger Tritten und Anstrengung schneller ans Ziel. Der ebenfalls in der Antriebseinheit versteckte ­Lithium-Ionen-Akku hĂ€lt so fĂŒr eine Distanz von 30 bis 50 Kilometern (und circa 1.000 Ladezyklen) und hĂ€ngt bei Erschöpfung nur drei Stunden am E-Tropf bis er wieder fit ist.

Ausgestattet ist das smarte StadtgefĂ€hrt mit einer V-Bremse an Vorder- und Hinterachse. Sensoren erlauben die Erhebung von Statistiken via Smartphone-Kopplung. Sperren lĂ€sst sich der Roller ĂŒbrigens auch per Handy. Kurz: Eine E-Mensch-Hybrid-Lösung!

hier erhÀltlich