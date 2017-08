Telefonieren mit dem Handgelenk – die HUAWEI WATCH 2 Peter Mußler

Wahrscheinlich alle, die vor 1990 geboren sind, kennen den hochgewachsenen Mann mit dem Lockenkopf und dem sprechenden Auto. Sein Name: Michael Knight. Der seines Autos: K.I.T.T. Die beiden kommunizierten über die Ferne per Funkarmbanduhr. Starke 30 Jahre später ist das nun keine Zukunftsmusik mehr, denn Huawei hat mit seiner Watch 2 nun einen smarten Zeitanzeiger für das Handgelenk herausgebracht, der tatsächlich autonom funken kann, also nicht mehr nur eine Anzeige bzw. Fernbedienung für das Smartphone ist. Nur die einfache Kunststoffversion ist nämlich mit einem SIM-Slot versehen, der die Mobilfunknutzung wie bei einem Telefon zulässt. Liegt der Preiseinstieg bei deutlich unter 300 Euro, muss man für die 4G-Variante leicht über 300 Euro auf den Tisch legen. Die „Classic“-Schwester mit Edelstahlgehäuse und Lederband kostet deutlich mehr, kann aber – kommunikativ gesehen – weniger.

Neben der gravierenden Neuerung, dass man nun das Handy ruhig einmal zu Hause lassen kann, gibt es nun auch einen eingebauten Kompass und einen größeren Akku. Der wird allerdings bei Nutzung des Mobilfunkmoduls auch schnell wieder müde – überschätzen sollte man die 420 mAh nicht. Ansonsten bietet auch die Watch 2 die nützlichen Ausstattungsmerkmale, die man von der Vorgängerin kannte: Pulsmesser, Wasserdichtigkeit und natürlich einen Schrittzähler. Ein wenig kleiner wurde das Display – dafür aber auch schärfer. Zwei Knöpfe erleichtern die Steuerung: Einer für das Menü, einer für die Fitness-Funktionen.

Der Schutzstandard IP68 macht die smarte Uhr wasserfest. Sie empfiehlt sich somit auch für Outdoor-Aktivitäten.

Preis: EUR 265-399,- / Display: 1,2″, 390 x 390p / Prozessor: Snapdragon 210, 4 x 1,1 GHz / Speicher / RAM: 4 GB / 768 MB / OS: Android Wear 2.0 / Konnektivität: WLAN n, Bluetooth 4.1, BT LE, NFC, (LTE Cat. 4) / Maße / Gewicht: 48,9 x 45 x 12,6 mm / 40 g (47g Classic) / bit.ly/AM_huwa2