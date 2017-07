Ultimate ears wonderboom – der wasserfeste Lautsprecher

Wer den eigenen Lautsprecher ganz unprätentiös als „Wunder“ bezeichnet, muss dann auch abliefern. Die gute Nachricht: Ultimate Ears erledigt das mit Bravour.

Fast 100 Euro für einen fast niedlich wirkenden Lautsprecher im Kugel-­Design? Das mag auf den ersten Blick nach viel aussehen, letztendlich ist der Anschaffungspreis aber gerechtfertigt. Der Wonderboom überzeugt mit einem satten Klang­spektrum, überraschend voluminösen Bässen und einer Laufzeit von rund zehn Stunden. Außerdem ist das Teil gegen Wasser geschützt (IPX7) und auch ein wenig Sand kann dem Wonderboom nichts anhaben. Wer noch mehr Sound will kann außerdem in einen zweiten Wonderboom investieren – die kleinen Lautsprecher lassen sich nämlich koppeln und können so auch größere Räume oder das nächste Grillfest mit Ihrer Lieblingsmusik versorgen.

Preis: ca. EUR 96,- / Konnektivität: Bluetooth Laufzeit: rund 10 Stunden / Wasserfest: IPX7 Lautstärke: 86 dB / Gewicht: 425 g / bit.ly/wonder_sm