Tipp: Diese Apps gewÃ¤hren dir Schutz vor Ãœberwachung!

Tipp: Diese Apps gewähren dir Schutz vor Überwachung! Peter Mußler

NSA, Hacker, Cyber-Terroristen. Die Gedanken sind zwar noch frei, alles andere ist mittlerweile weitestgehend durchsichtig – das Fortschreiten der Informationstechnologie und der Wunsch vieler Nutzer nach kompletter Vernetzung hat dazu beigetragen.

Neue Gefahren erfordern Gegenma√ünahmen. Deshalb haben wir hier einige n√ľtzliche Apps zusammengetragen, die Schutz vor √úberwachung gew√§hren ‚Äď dank Verschl√ľsselung.

Telegram

Telegram ist die vielleicht popul√§rste Messenger-App, die von Anfang an die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschl√ľsselung in Verwendung hatte. Sie erlebt mit dem Kauf von WhatsApp durch Facebook einen rapiden User-Anstieg und konnte auch danach weiter zulegen, obwohl WhatsApp nun selbst auf E2E-Technologie setzt – das Misstrauen ist seit den Abh√∂rskandalen der letzten Jahre sehr gro√ü.

Im Prinzip ist alles wie bei jedem anderen Messenger auch: Texte, Bilder und Videos verschicken. Kleines Agenten-Feature: Es gibt die Spezialfunktion, dass sich bestimmte Nachrichten von selbst aufl√∂sen – wenn man das will. Ansonsten sprechen die √ľber 65 Million monatlichen User f√ľr Telegram.

Threema

Auch Threema ist ein sicherer ­Messenger mit einer schlichten, aber eleganten Benutzeroberfläche. Mit mittlerweile mehr als 3,5 Millionen App-Verkäufen (wohlgemerkt kostenpflichtig) gibt es schon einige Nutzer. Die Wahrscheinlichkeit, Freunde zu haben, die diese App bereits benutzen, ist damit nicht gering, aber auch nicht so groß Рund ohne Nutzer ist auch der sicherste Messenger wertlos.

Threema basiert auf asymmetrischer Verschl√ľsselung. Das bedeutet, dass jede Person einen √∂ffentlichen und einen privaten Schl√ľssel besitzt ‚Äď der √∂ffentliche dient zum Verschl√ľsseln der Nachrichten, die nachfolgend erforderliche Entschl√ľsselung erfolgt mit dem privaten Key.

RocketVPN Premium VPN

VPNs (virtual privat networks) bauen eine Fernverbindung in ein fremdes Lokalnetzwerk auf und erwecken damit den Eindruck, man befinde sich an einem anderen Ort: So lassen sich z.B. Ländersperren umgehen.

Nach der Installation folgt die Registrierung, danach wartet ein Testkonto, das einem innerhalb von sieben Tagen drei Stunden aktive Nutzungszeit gewährt. Jetzt muss ein Server gewählt werden und schon kann es losgehen.

Der VPN-Tunnel ist eng, d.h. die Daten√ľbertragung erfolgt nicht so schnell wie √ľblich. Ansonsten funktioniert das Programm tadellos. Nur den Play Store kann man so nicht austricksen, da er sich die bei der Anmeldung des Kontos verwendete IP-Adresse merkt.

Betternet: Unlimited Free VPN

Noch ein VPN-Client und der ist obendrein noch gratis.

Die Entwickler dieser App wollen das Internet besser machen, eben ein Betternet erschaffen, das politisch aufgebaute H√ľrden hinter sich l√§sst und so z.B. jedem User Zugang zu Programmen und Inhalten verschafft, die in seiner Heimat oder an seinem Wohnort nicht verf√ľgbar sind. √úberdies soll es jedem Menschen m√∂glich sein, Daten sicher – und das hei√üt eben gut verschl√ľsselt – zu √ľbertragen.

Die Benutzung ist denkbar einfach, man muss im Grunde nichts tun als die App zu installieren und zu öffnen, verbinden und schon kann es losgehen! Wer mehr Bandbreite braucht, bezahlt 5,62 Euro monatlich.

LastPass Password Mgr

Sie kennen das Problem: Auf ungef√§hr 200 Webseiten hat man ein Konto angelegt, vom M√∂belhaus √ľber Ebay bis zur Online-Bank und √ľberall wird man angewiesen, ein einzigartiges und schwer zu merkendes Passwort zu w√§hlen. Das kann sich keiner merken, drum muss ein sogenannter Passwort-Tresor her. Er speichert alle Passw√∂rter verschl√ľsselt bzw. generiert sogar selbst schwer zu knackende. Merken muss man sich dann nur noch ein einziges Master-Passwort.

Auf dem PC funktioniert LastPass schon l√§nger, da aber immer mehr T√§tigkeiten √ľber Mobilger√§te ausgef√ľhrt werden (Bankgesch√§fte inklusive), wurde eine App nachgeliefert. Sie ist kostenlos, der Service kostet aber 24 Dollar pro Jahr und Anwender.