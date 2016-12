Tipp: Diese Gadgets fÃ¼rs Auto solltest du kennen!

Pioneer Auto-Radio

Dieses Autoradio kommt mit dem Android-Betriebssystem daher, bietet jede Menge Technik – vom Radio bis hin zum Navigationssystem und kann darüber hinaus durch Sprachbefehle gesteuert werden. Musik aus der Konserve spielen wir hier entweder über den integrierten Speicher ab, oder aber wir stecken einen eigens dafür vorbereiteten USB-Datenstick hinein. Auch das Streamen (z. B. über Spotify) ist möglich. bit.ly/apps_pioneer

Vorheizen per Handy

Im Winter in ein mollig warmes Auto einsteigen, ist nicht nur für den Fahrer angenehmer, bei vernünftiger Nutzung übersteigt die Spritersparnis durch den bereits betriebswarmen Motor sogar noch den Verbrauch für das Vorheizen des eigenen Vehikels. Moderne Systeme wie dieses von Webasto erlauben sogar die Steuerung per Smartphone. Je nach Fahrzeugtyp können die Preise noch variieren. bit.ly/apps_webasto

Logi ZeroTouch

Diese Halterung kann direkt in die Lüftungsschlitze geklemmt werden, lässt sich aber auch fest ans Armaturenbrett oder an die Windschutzscheibe montieren. Via Bluetooth nimmt sie dann Verbindung mit dem Handy auf und erlaubt Autofahrern während der Fahrt via Sprach- oder Gestensteuerung Kontakt mit dem Smartphone aufzunehmen. So lassen sich Funktionen auch ohne Fummeln am Display aufrufen. bit.ly/logi_zero

ZUS Car Charger

Bislang waren schnelle Akkulader nur der heimischen Steckdose vorbehalten. Aus der Gadget-Schmiede Nonda kommt nun eine Lösung für den Zigarettenanzünder, die um bis zu 50% kürzere Ladezeiten verspricht. Als kleines Bonbon obendrauf gibt es noch eine kleine Suchfunktion: In einer fremden Stadt lässt sich mit passender App das zuvor geparkte Auto schnell wiederfinden. bit.ly/apps_zus

Parrot CK3000

Wer beim Autofahren mit dem Handy am Ohr erwischt wird, darf mitunter tief in die Tasche greifen – die Bußgelder sind saftig. Das aus gutem Grund, denn wer während der Fahrt telefoniert, riskiert Unfälle durch eingeschränkte Aufmerksamkeit. Dieses kleine Gadget lässt sich leicht in jedes Auto einbauen und konfigurieren. Danach steht eine hochwertige Freisprecheinrichtung zur Verfügung. bit.ly/parrot_apps

Patuoxun LCD

Alkohol und Autofahren verträgt sich nicht – eigentlich eine Binsenweisheit, die sich, wie die Statistiken zeigen, leider immer noch nicht herumgesprochen hat. Dieses Gadget im Auto sichert unter Umständen den Führerschein und trägt zur Verkehrssicherheit bei. Der Messbereich liegt bei 0 bis 1,99 Promille. Auch nach einer Party am Vorabend ist ein Mal pusten besser, als noch halb alkoholisiert fahren.

Anker PowerDrive Serie Multi-Port

Volle Ladung: Mit diesem Ladeteil für den Zigarettenanzünder lassen sich gleich zwei Android- oder iOS-Geräte zur selben Zeit aufladen. Das recht minimalistisch gestaltete Gerät besticht durch seine ­kompakten Ausmaße und durch das Fehlen überflüssiger und eigentlich ablenkender Anzeigen. Der Ladestrom beträgt je 2,4 A. bit.ly/anker_apps

Inateck Bluetooth

Dieses niedliche kleine Kästchen macht jedes Autoradio Bluetooth-fähig. Einmal verbunden, lässt sich die Musikkonserve einfach vom Handy abspielen. Auch außerhalb vom Auto beweist dieses Gerät seine Stärke. So werden etwa aus Aktivboxen innerhalb von Minuten

Bluetooth-fähige Lautsprecher. Der eingebaute Akku erlaubt bis zu 5,5 Stunden Musikwiedergabe. bit.ly/apps_inateck