Tipp: HÃ¶re jetzt Ã¼ber 30 Millionen MusikstÃ¼cke auf deinem Smartphone, kostenlos und legal!

Tipp: H├Âre jetzt ├╝ber 30 Millionen Musikst├╝cke auf deinem Smartphone, kostenlos und legal! Hartmut Schumacher

Musik muss nicht teuer sein: Dank des Streaming-Dienstes Spotify k├Ânnen Sie kostenfrei ein sehr umfangreiches Sortiment an Musikst├╝cken aus allen Genres abspielen.

So geht das:

Um den Spotify-Dienst nutzen zu k├Ânnen, m├╝ssen Sie erst ein Benutzerkonto anlegen ÔÇô ├╝ber die Schaltfl├Ąche ÔÇ×RegistrierenÔÇť nach dem ersten Start der App.

Auf einem Tablet (ebenso wie auf einem PC) k├Ânnen Sie gezielt einzelne Musikst├╝cke abspielen. Einfach indem Sie die Suchfunktion (1a) verwenden (im Hauptmen├╝ links oben), um den Namen des St├╝cks oder des Interpreten einzugeben, und dann eines der gefundenen Musikst├╝cke antippen.

Eingeschr├Ąnkt auf Smartphones

Auf Smartphones dagegen k├Ânnen Sie nur Musikst├╝cke von Wiedergabelisten in zuf├Ąlliger Reihenfolge abspielen. Am besten gehen Sie dabei folgenderma├čen vor: Tippen Sie die Men├╝schaltfl├Ąche rechts neben einem gefundenen Musikst├╝ck an, rufen Sie den Men├╝punkt ÔÇ×Zu Playlist hinzuf├╝genÔÇť (2) auf, tippen Sie die Schaltfl├Ąche ÔÇ×Neue Playlist erstellenÔÇť an und geben Sie einen Namen f├╝r diese Liste ein.

F├╝gen Sie dieser Wiedergabeliste mindestens elf weitere Musikst├╝cke hinzu, indem Sie erst wieder den Men├╝punkt ÔÇ×Zu Playlist hinzuf├╝genÔÇť aufrufen und dann den Namen der zuvor angelegten Wiedergabeliste antippen.

Die fertige Wiedergabeliste finden Sie im Hauptmen├╝ unter dem Eintrag ÔÇ×Deine MusikÔÇť (1b) im Bereich ÔÇ×PlaylistsÔÇť. Tippen Sie erst den Namen Ihrer Wiedergabeliste an und dann die Schaltfl├Ąche ÔÇ×ShuffleÔÇť (3), um die zufallsgesteuerte Wiedergabe der Musikst├╝cke aus dieser Liste zu starten.

Wenn Sie auch auf dem Smartphone in der Lage sein m├Âchten, gezielt einzelne Musikst├╝cke abzuspielen, dann m├╝ssen Sie ein ÔÇ×PremiumÔÇť-Abonnement abschlie├čen, das 9,99 Euro im Monat kostet.