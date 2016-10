Tipp: Mit diesen Apps hÃ¤ltst du deine Spritpreise niedrig!

Tipp: Mit diesen Apps hältst du deine Spritpreise niedrig! Michael Derbort

Nachdem uns schon seit Jahren die Spritpreise gepflegt um die Ohren fliegen, stellt sich die Frage, wo wir hier und da ein paar Euro einsparen können. Es gibt eine Reihe von Apps, die uns hier ihre Hilfe anbieten.

Billig tanken

Der Name ist bei dieser Anwendung Programm. Durch den Vergleich der Tankstellen in der Umgebung wird Ihnen der g√ľnstigste Spritpreis im Umkreis angezeigt und Sie k√∂nnen dort ruhigen Gewissens an der Zapfs√§ule Ihr Auto volltanken. Die Preise sind rasch geladen und ersichtlich. Ein Tipp auf die gew√ľnschte Tankstelle startet Google Maps um sie zur Tanke zu navigieren. Dazu kommt noch, dass Sie nat√ľrlich die Treibstoffsorte ausw√§hlen k√∂nnen.

Gegen einen Aufpreis von 2,40 Euro ist die Pro-Version ohne Werbung erhältlich.

My Car (Mein Auto)

Diese App hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle f√ľr das eigene Fahrzeug auflaufenden Kosten zu protokollieren.

Hierzu m√ľssen Sie anfangs Ihren Fuhrpark anlegen. Sind die Fahrzeuge einmal erfasst, k√∂nnen jegliche Kosten eingetragen werden. Mit der Tankstopp-Funktion k√∂nnen Sie etwa die getankten Liter oder den Preis je Liter eintragen. Dabei wird automatisch Tag und Zeit mitprotokolliert. Zus√§tzlich erhalten Sie auch gleich den Durchschnittsverbrauch der letzten Reise. Eine Erinnerungsfunktion unterst√ľtzt dabei, Wartungstermine im Auge zu behalten.

BlaBlaCar – Mitfahrgelegenheit

Nur ein volles Auto ist ein sinnvoll genutz¬≠tes Auto. Da wir aber nicht immer mit der ganzen Familie unterwegs sein k√∂nnen und wollen, sind Mitfahrgelegenheiten f√ľr Fremde der Schl√ľssel zur besseren Auslastung des Fahrzeugs und am Ende zu geringeren Kilometerkosten. Bei dieser App k√∂nnen wir uns mit E-Mail-Adresse, aber auch per Facebook anmelden und dann sofort Fahrten finden bzw. selbst welche anbieten, wobei Preise f√ľr Routen vorgeschlagen werden. Das ist doppelt zeitgem√§√ü. So sparen Sie Geld und Sie lernen nette Leute kennen.

clever-tanken.de

Mit der App des Portals clever-¬≠tanken.de vergleichen Sie unter¬≠wegs die Preise der ¬≠jeweils n√§chstgelegenen Tankstellen in ganz Deutschland. Jede Treibstoffquelle ist mit Informationen zu Adresse und Angebot versehen. Die Preise werden f√ľr alle g√§ngigen Kraftstoffsorten √ľber die Markt¬≠transparenzstelle ermittelt. Ebenso k√∂nnen Abweichungen dort ¬≠direkt gemeldet werden. Dar√ľber hinausgehende Kraftstoffsorten, wie etwa Autogas werden durch Benutzermeldungen an die App weitergegeben.

Auto Kosten – Car Expenses

Autos kosten Geld. Dabei ist es nicht nur mit dem Betanken des Fahrzeugs getan, auch Pflege und Wartung geh√∂ren dazu. Da kann das Konto mitunter ganz sch√∂n schrumpfen und ab einem gewissen Punkt stellt sich dann auch die Frage, ob es sich weiterhin lohnt, das Vehikel noch l√§nger zu behalten. Damit Sie die Kosten stets im Blick behalten k√∂nnen, empfiehlt sich die Installation dieser App und die kontinuierliche Pflege der Daten. Die Kosten werden ausgewertet und √ľbersichtlich aufbereitet. So erkennen Sie rasch, was Sie Ihr Vehikel tats√§chlich kostet.

Spritmonitor.de

Bordcomputer in Fahrzeugen sind nicht f√ľr langfristige, detaillierte Protokolle √ľber den Spritbedarf Ihres Autos gemacht. Zudem stehen viele Modelle zu Recht im Verdacht, die Verbrauchszahlen sch√∂nzurechnen. In dieser Nische entstand die Plattform Spritmonitor.de, die den Spritverbrauch von √ľber 400.000 Fahrzeugen anonym, aber √∂ffentlich einsehbar protokolliert. Benutzerkonto und Fahrzeuge lassen sich nur √ľber die Website anlegen. Ist das geschehen und sind diese Daten in dieser App hinterlegt, k√∂nnen Betankungen und Spritverbrauch eingesehen werden.