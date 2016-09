Tipp: Mit diesen Apps kannst du ganz einfach abschalten! Michael Derbort

Stress im B√ľro, Stress zu Hause, Stress wo immer wir sind: Kennen Sie nicht auch manchmal diesen unb√§ndigen Wunsch, mittels eines wohldosierten Sprengsatzes mal zumindest tempor√§r f√ľr Ruhe zu sorgen? Ganz ohne Pyrotechnik geht das vielleicht mit Hilfe der Apps, die wir hier vorstellen.

Calm – Meditate, Sleep, Relax

Stress und Anspannung gehen weniger von dem aus, was wirklich um uns herum passiert, sondern davon, wie wir dazu stehen. Kurz: Wir machen uns den Stress selbst. Meditation kann hierbei ein wirksames Mittel gegen ein Gef√ľhl des gehetzten Unwohlseins, des ‚ÄěUnter-Strom-Stehens‚Äú sein. Dabei konzentrieren wir uns auf uns selbst. Wer damit wenig Erfahrung hat, braucht eine Anleitung, und die darf auch in Form einer Stimme aus dem Smartphone kommen. Sie ist in dieser App zwar auf Englisch, aber dennoch angenehm und verst√§ndlich. Es gibt verschiedene √úbungsstufen, die √ľber ein Abo freigeschaltet werden, auch die Ger√§uschkulissen sind nicht alle frei erh√§ltlich. F√ľr den Einstieg reicht es aber.

(OFFTIME) – Ablenkungsfrei

Die ideale App f√ľr den Smombie von heute: Wenn Sie das Handy nicht einmal mehr am stillen √Ėrtchen aus der Hand legen k√∂nnen, dann ist es an der Zeit, diese App zu installieren. Hier k√∂nnen Sie n√§mlich Zeiten festlegen, in denen Sie absolut nicht gest√∂rt werden m√∂chten, oder aber, dass fortan nur noch die wichtigsten Kontakte durchkommen sollen. Alles andere wird blockiert und erh√§lt obendrein eine freundliche Nachricht. Auch der Zugriff auf Apps l√§sst sich einschr√§nken. F√ľr Smartphone-Junkeys ist das also eine wichtige Hilfe dabei, das Ger√§t in der Tasche zu lassen und nicht bei jeder unpassenden Gelegenheit auf dem Display herum¬≠zufummeln. Etwas mehr Ruhe ist langfristig auch gut f√ľr die Gesundheit.

7Mind Meditation & Achtsamkeit

Das Smartphone beschleunigt unser Leben ganz wesentlich. Kaum eine Minute, wo wir nicht erreichbar sind bzw. sein wollen. Wir k√∂nnen den Spie√ü aber auch umdrehen und dasselbe Handy einsetzen, um unser Leben wieder ein wenig zu entschleunigen. Unterst√ľtzt werden wir dabei von dieser App, die vom bekannten Zen-Lehrer Paul J. Kohtes konzipiert und auch gesprochen wird. Wissenschaftlich wird das Programm von Harvard-Professor Dr. Tobias Esch begleitet. Es werden uns die Grundlagen erkl√§rt, wir lernen in den weiteren Kapiteln, wie wir in der inneren Mitte ruhen k√∂nnen, wie wir achtsam atmen und Stille bewusst entdecken beziehungsweise Gedanken wie Wolken ziehen lassen.

Headspace – meditation

Auch die App Headspace möchte uns die Techniken der Meditation näher bringen. Dies erfolgt durch nette Animationen, einer freundlichen (wenn auch englischen) Sprachausgabe und durch ein zehnstufiges Übungsprogramm, das sich zunächst einmal kostenlos absolvieren lässt. Damit ermöglicht die App zumindest einen kostenlosen Einstieg in die Materie. Es stimmt zwar, dass hier keine In-App-Käufe vorgesehen sind, kostenlos ist der ganze Spaß dennoch nicht. Wer das Programm fortsetzen möchte, ist mit knapp 6 Dollar im Monat (bei jährlicher Buchung) dabei. Die dauerhafte Teilnahme an diesem Meditationsprogramm schlägt sogar mit satten 400 Dollar zu

Noisli

Die App Noisli spielt Hintergrundger√§usche ab, die dabei helfen sollen, zu entspannen oder einzuschlafen ‚Äď oder die es erlauben, eine real existierende Ger√§uschkulisse durch angenehme Ger√§usche zu √ľbert√∂nen, um sich beim Arbeiten oder Lernen besser konzentrieren zu k√∂nnen.

Noisli stellt 16 Ger√§uschkulissen zur Verf√ľgung, etwa Regen, Gewitter, Wind, Wald oder Bl√§tterrauschen. √Ąu√üerst praktisch: Es ist ohne Weiteres m√∂glich, mehrere dieser Ger√§uschkulissen miteinander zu kombinieren. Wenn also etwa der Sinn nach einem ¬≠Lagerfeuer am Meer steht, dann schalten wir einfach sowohl die Ger√§uschkulisse Feuer als auch die Kulisse Meer ein, die dann gemeinsam erklingen.

Pause

Die App ‚ÄěPause‚Äú bietet sich als interaktives Hilfsmittel an, um Stress abzubauen. Hierbei kommen die uralten Prinzipien des Tai-Chi und der Achtsamkeitsmeditation zum Einsatz. Unterst√ľtzt werden soll dies durch das audiovisuelle Feedback der App, die den Anwender dazu bringt, sich ausschlie√ülich darauf zu konzentrieren und somit erm√∂glicht, den Kopf freizubekommen. Laut Hersteller stellt die App die Br√ľcke zwischen alten Meditationstechniken und moderner Kommunikationstechnologie her. Die stressabbauende Wirkung ist wissenschaftlich ¬≠best√§tigt, das verwendete Verfahren zum Patent angemeldet. F√ľr knapp 2 Euro l√§sst sich die Wirkungsweise der App leicht selbst testen.