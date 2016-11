Tipp: So aktiviert man Touch-to-Search in Chrome!

Die kontextsensible Suche (Touch-to-Search) in Chrome ist praktisch. Sie markieren ein Wort und sofort werden Sie im selben Fenster zur Google-­Suche weitergeleitet. So aktivieren Sie diese Funktion.

1. Option aktivieren

Tippen Sie in die Adresszeile von Chrome für Android Folgendes ein chrome://flags/#contextual-search. Wählen Sie in der Drop-Downbox bei „Kontextsuche aktivieren“ die Option „Aktiviert“ aus und starten Sie Chrome neu. Eigentlich sollte das Feature von Haus aus aktiviert sein, aber Google hat es einfach mal so in einer Chrome-Version ausgeschaltet.

2. Touch-to-Search anwenden

Touch-to-Search ist nun aktiviert und funktioniert wie folgt: Tippen Sie in einer in Chrome geöffneten Webseite lange auf ein Wort, um es zu markieren. Es wird farblich hinterlegt und gleichzeitig an die Google-Suche gesendet, die am unteren Bildschirmrand eingeblendet wird. Sie müssen die Google-Suche nur noch antippen oder nach oben wischen, um zu den Suchergebnissen zu gelangen.