Tipp: So fÃ¼hrst du ganz bequem, Ã¼ber dein Smartphone, BankÃ¼berweisungen durch!

Die App „Banking 4A“ erlaubt es Ihnen, von Ihrem Smartphone aus nicht nur Ihren Konto­stand abzurufen, sondern auch Überweisungen zu erledigen.

Nach dem ersten Start der App „Banking 4A“ müssen Sie einen „Datentresor“ anlegen – also eine verschlüsselte Datei, in der die App Ihre Kontoinformationen speichert. Tippen Sie zu diesem Zweck auf dem Startbildschirm rechts oben die „+“-Schaltfläche an.

Im Dialogfenster „Kontenübersicht“ tippen Sie dann auf die Schaltfläche „Willkommen“, um ein Konto einzurichten. Anschließend müssen Sie die Details dieses Kontos eingeben – also die Bankleitzahl und die Kontonummer sowie das dazugehörige Online-Kennwort.

Haben Sie das erledigt, bekommen Sie in der „Kontenübersicht“ Ihre Konten aufgelistet. Tippen Sie einfach eines dieser Konten an, um sich seine Umsätze anzeigen zu lassen.

Überweisungen

Um eine Überweisung in Auftrag zu geben, tippen Sie im „Kontenübersicht“-Fenster in der Werkzeugleiste unten die „Überweisung“-Schaltfläche an.

An­schließend können Sie im Dialogfenster „Überweisung“ wie gewohnt den Namen und die Bankverbindung des Zahlungsempfängers eingeben sowie den zu überweisenden Betrag und den Verwendungszweck.

Kennen Sie die IBAN und den BIC des Empfängers nicht? Kein Problem: Tippen Sie auf die „i“-Schaltfläche rechts neben dem „IBAN“-Eingabefeld. Im Fenster „IBAN-Hilfe“ können Sie dann Kontonummer und Bankleitzahl eingeben – und die App ermittelt automatisch IBAN und BIC.

Durch Antippen der Häkchen-Schaltfläche rechts oben schließlich schicken Sie den Überweisungsauftrag ab.

