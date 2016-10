Tipp: So nutzt du dein Handy als Wecker und Stoppuhr!

Das Smartphone hat den klassischen Wecker bei vielen Nutzern schon lange abgelöst. Was viele nicht wissen: Der Google-Wecker kann weit mehr, als Sie nur aus den Träumen zu reißen.

So geht das:

Seit wenigen Monaten steht der Wecker von Google allen Nutzern kostenlos zur VerfĂĽgung – davor war er exklusiv Besitzern eines Nexus-Geräts vorenthalten.

Nach der Installation der Anwendung und dem ersten Start gelangen Sie in eine Art HauptmenĂĽ, das vorerst lediglich die aktuelle Uhrzeit anzeigt. Tippen Sie auf das rote Symbol mit dem Globus, gelangen Sie in eine Ăśbersicht, in der Sie bei einzelnen Städten Häkchen setzen können (1). Das Resultat: Die jeweilige Uhrzeit wird ebenfalls im HauptmenĂĽ angezeigt – so wissen Sie immer, wie spät es in anderen Städten auf der Welt ist.

Wecken und Stoppen

Die weiteren Funktionen der App wählen Sie über die Symbole am oberen Bildschirmrand aus (3). Äußerst links finden Sie den Wecker.

Tippen Sie auf die „+“-Schaltfläche, um eine neue Weckzeit hinzuzufügen. Unter anderem lässt sich festlegen, ob Sie mit dem herkömmlichen Gebimmel aus den Träumen gerissen werden wollen oder ob es der Lieblingssongs sein soll. Aktiviert wird der Wecker, indem Sie den Schieberegler antippen; wenn der Wecker läuft, leuchtet dieser rot.

Im Reiter oben finden Sie außerdem noch eine Stoppuhr und einen Timer. Die Stoppuhr wird über die rote Schaltfläche mit dem Pfeil gestartet, links (die runde Pfeiltaste (2a)) lassen sich einzelne Zwischenzeiten speichern. Die gestoppte Zeit lässt sich außerdem über WhatsApp und Co. direkt aus der Anwendung teilen. (2b) Wer mag, verändert das Design der App, diese und andere Einstellungen finden Sie mit einem Tipp auf das äußerst rechte Symbol in der Funktionsleiste. (3a)