Tipp: So wÃ¤hlst du immer den richtigen Wein aus!

Tipp: So wählst du immer den richtigen Wein aus! Michael Derbort

F√ľr ein Fest den richtigen Wein zu finden, kann schon eine heikle Angelegenheit sein. Wir ¬≠zeigen Ihnen, wie Sie sich mit dieser App einen wom√∂glich kostspieligen Reinfall ersparen.

So geht das:

Am Anfang war das Bild. In nahezu allen Bereichen der App finden Sie ein Kamera-Symbol (3a). Wenn Sie dieses antippen, gelangen Sie in den Kamera-­Modus und können nun das Etikett der ausgewählten Weinflasche abfotografieren. Richten Sie den Rahmen der Kamera-Ansicht möglichst präzise auf das Flaschenetikett aus und betätigen Sie anschließend den Auslöser (1).

Ergebnisse

Vermutlich klappt das nicht beim ersten Anlauf. Wenn die App allerdings f√ľndig geworden ist, dann erhalten Sie vielf√§ltige Informationen zu dem gew√§hlten Tr√∂pfchen und k√∂nnen nach Belieben entscheiden (2).

Scrollen f√ľr mehr Infos

Aufgrund der Vielfalt der Informationen ist es definitiv nicht möglich, alles innerhalb des darstellbaren Bereichs zu erfassen. Scrollen Sie in der Ansicht einfach weiter nach unten und erfahren Sie viele weitere Details (3).