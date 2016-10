Tipp: So weiÃŸt du immer wo dein Zug gerade ist und kannst ihn live verfolgen!

Tipp: So weißt du immer wo dein Zug gerade ist und kannst ihn live verfolgen! Michael Derbort

Sie stehen am Bahnhof und möchten wissen, wo ihr Zug bleibt? Mit der App der Deutschen Bahn kann Ihnen geholfen werden. Schauen Sie selbst nach, wo Ihr Zu gerade rum dümpelt.



So geht das:

Die App startet zunächst mit einer Deutschlandkarte, in der alle derzeit fahrenden Züge eingezeichnet sind. Gerade zu den Hauptbetriebszeiten ist das ein wenig unübersichtlich.

Vermutlich möchten Sie wissen, wo gerade Ihr Zug steckt, auf den Sie so verzweifelt warten. Tippe Sie einfach rechts oben auf die Suchen-Schaltfläche (1) und lassen Sie sich die aktuelle Position der Züge rund um Ihren Standort anzeigen. Damit sollte die Auswahl selbst in Großstädten deutlich übersichtlicher werden.

Zuginformationen

Je nach Gusto können Sie sich den Fahrtverlauf der Züge in der Karten- oder in der Satellitenansicht anzeigen lassen. Sogar eine Orthogonale Darstellung (3) ist möglich. Tippen Sie ein Zugsymbol an, erscheint am unteren Displayrand eine Schalterleiste.

Mit einem Tipp auf die rechte Schaltfläche mit den drei Punkten (3a) gelangen Sie zu den Zugdetails, aus denen Sie Fahrtverlauf, Bordservices und gegebenenfalls Verspätungen ersehen können (2).