WhatsApp: Textattribute und Übersetzungen einfügen

Sie erinnern sich: Im März 2016 führte WhatsApp die Fett- und Kursivschrift ein. Man musste entsprechende Symbole vor und hinter den Text setzen. Doch neuerdings geht das ganz bequem via Menü. Einmal markierte Textstellen lassen sich aber nicht nur in anderen Schriftattributen darstellen, wir können sie auch übersetzen lassen – via

Google Übersetzer.

1. Text markieren

Sie markieren einfach ein Wort aus dem Text, das in Fett- oder Kursivschrift dargestellt werden soll, indem Sie etwas länger darauf tippen. Es wird entsprechend markiert. Diese Markierung können Sie nach Belieben erweitern oder einschränken.

2. Menü aufklappen

Wenn alles passt, tippen Sie im Popup-Menü, das oberhalb des Textes erscheint, auf die drei Punkte.

3. Schriftattribute

Hier wählen Sie nun entweder FETT oder KURSIV. Auch DURCHGESTRICHEN ist eine Option. Und schlussendlich können Sie den Text noch in einer Festbreitenschrift (also nicht proportional) darstellen, wenn Sie MONOSPACE wählen.

4. Übersetzen

Um Textabschnitte zu übersetzen, tippen Sie im Menü auf die Option ÜBERSETZEN (direkt oberhalb der Schriftattribute).

5. Sprache auswählen

Ein Fenster des Google Übersetzers poppt auf, das Ihnen zunächst eine englische Übersetzung anbietet. Wenn Sie auf “ENGLISCH” tippen, öffnet sich ein Auswahlmenü mit zahlreichen anderen Sprachen. Wählen Sie hier nach Belieben aus.

6. Übersetzung kopieren

Wenn Sie auf die drei Punkte im Übersetzungsfenster tippen , können Sie KOPIEREN wählen und anschließend die Übersetzung in den Chat einfügen.