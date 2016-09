Tipp: Foto-Guide – Teil 1: Hardware Peter Mußler

Die Digitalfotografie ist weit wie nie zuvor. Zeitgleich war es noch nie so angesagt wie heute, alles bildlich zu dokumentieren. Reicht deshalb ein Smartphone fĂŒr den ­alltĂ€glichen Fotobeweis? Und auf was sollte man bei der ­Anschaffung eines neuen Handys bezĂŒglich der Kamera achten?

Erinnern Sie sich noch an die ersten Foto-Handys? VGA-Auflösung und undichte Kamera ergaben ein Bildergebnis aus grobköringem Pixeleinerlei gemischt mit staubiger Linse. Die Kamera war nicht mehr als ein Marketing-Gag. Heute, 15 Jahre nach Erscheinen des ersten Mobiltelefons mit – nennen wir es brutal ehrlich am besten so – Lichtsensor, sieht die Welt anders aus und kann glĂŒcklicherweise auch ganz anders abgebildet werden. Megapixelzahlen wie von Spiegelreflexkameras sind nicht mehr unĂŒblich und manche GerĂ€te sind nicht mehr nur staub-, sondern auch wasserdicht. Doch viel entscheidender als solche Faktoren, die man ohne weiteres verbriefen kann, ist das Bildresultat.

Wer braucht noch eine Kamera?

Und auch hier gab es echte Fortschritte. Mit der ganz neuen GerĂ€tgeneration kann man seine Kompaktkamera guten Gewissens zuhause lassen. Wo liegt ihr Mehrwert? FotokĂŒnstlern und Profis wird das GerĂ€t, „das nur Bilder kann“, kĂŒnftig wohl wieder exklusiv gehören. Heute aber gibt es noch große Unterschiede zwischen Smartphone und Smartphone. Nicht jede verbaute Kamera ĂŒberzeugt. Wir klĂ€ren auf ĂŒber Hardware, Software und das 1×1 des guten Bildes.

Hardware

Eine Kamera besteht aus verschiedenen Komponenten, deren GĂŒte und Eigenschaften großen Einfluss auf das Bildergebnis haben. Wir erklĂ€ren die Kameratechnik im Detail und, worauf es beim guten Bildmodul ankommt.

1. Sensor I: Auflösung

Wer viele Pixel auf seinem Fotochip hat, bekommt ein hochauflösendes Bild. Deshalb ist es aber noch lange nicht gut. Eine hohe Pixelzahl garantiert weder SchĂ€rfe noch Schönheit, sondern besagt nur, dass eine große Datenmenge gesammelt wird, nicht dass diese Daten hochwertig, also fĂŒr ein gutes Bild brauchbar sind. Theoretisch kann man bei einer hohen Auflösung auch noch einen Ausschnitt verwenden, ist das gesamte Bild schlecht, wird aber auch dieser Vorteil hinfĂ€llig. Außerdem können zu viele (Mega-)Pixel sogar kontraproduktiv sein.

2. Sensor II: GrĂ¶ĂŸe

Viele Pixel auf engem Raum begĂŒnstigen das gefĂŒrchtete Bildrauschen. „Befallene“ Fotos sehen verwaschen aus. Grund dafĂŒr ist der zu geringe Abstand zwischen den einzelnen Pixeln, was zu Störsignalen und damit unsauberen Trennlinien zwischen belichteten und unbelichteten Stellen fĂŒhrt. Mehr Platz (also ein grĂ¶ĂŸerer Sensor) und/oder grĂ¶ĂŸere bzw. weniger Pixel schaffen Abhilfe. Deshalb haben die aktuell besten Handy-Kameras mit maximal 16 MP.

3. Lichtempfindlichkeit

Im manuellen Modus, ĂŒber den heutzutage fast jede Kamera-App verfĂŒgt, kann man auch den ISO-Wert verstellen. Er gibt Aussage ĂŒber die Lichtempfindlichkeit. ISO 100 ist ein sehr niedriger Wert, ISO 1600 ein sehr hoher. Eine hohe SensibilitĂ€t hat aber einen Ă€hnlichen Effekt wie dicht gedrĂ€ngt Pixel: Es kommt zu Interferenzen, die sich als Bildrauschen bemerkbar machen. Es gilt daher: „ISO-Zahl so niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig.“

4. Fokus & Auslöser

Das Smartphone ist immer dabei und somit eine Kamera stets verfĂŒgbar. Aber wichtig fĂŒr gelungene SchnappschĂŒsse ist auch die tatsĂ€chliche Knips-Geschwindigkeit. Da waren Handy-Kameras lange Zeit den Spiegelreflexschwestern weit unterlegen, haben mittlerweile aber enorm aufgeholt. Zwei Faktoren sind entscheidend: Die Arbeitsgeschwindigkeit des Autofokus und die Auslöseverzögerung. Das Galaxy S7 von Samsung verfĂŒgt z.B. ĂŒber eine Fokus-Technologie, mit der unscharfe Bilder beinahe unmöglich sind, so fix geht die Messung vonstatten. Bei der Auslöseverzögerung, also der Reaktionszeit nach Tastendruck, gibt es klassenunabhĂ€ngig große Unterschiede. Manche GerĂ€te, selbst die mit physischem Auslöseknopf, genehmigen sich mehr Zeit, andere weniger.

5. Blendenzahl

Die technische Jagd nach dem guten Bild ist oft die nach viel Licht, denn Licht löst die meisten fotografischen Probleme. Neben dem Sensor kann man hier auch bei der Blende ansetzen. Je weiter diese ist (also je kleiner die Blendenzahl), desto mehr Licht kann einfallen. Ein kleiner Blendenwert beeinflusst beim weitwinkeligen Handy-­Objektiv – anders als bei höheren Brennweiten – die TiefenschĂ€rfe jedoch nicht. Es gilt also: Je offener, desto besser. Ein Blendenwert von f/1.7 ist nĂŒtzlicher als einer von f/2.2.

6. Bildstabilisierung

Alle Menschen zittern. Damit gerade bei lÀngeren Belichtungszeiten (ein weiterer Weg, um noch mehr Licht einzusammeln!) dadurch das Bild nicht verwackelt wird, wurde die Bildstabilisierung entwickelt. Sie funktioniert entweder digital (mit QualitÀtsverlust) oder mechanisch, indem die Linsen oder der Sensor trÀge oder aktiv gegenbewegend gelagert sind und somit Bewegungen des Smartphones nicht ungefiltert mitmachen. Die Technologie macht durchaus Sinn, ist aber nur in teuren GerÀten verbaut.

7. Bildwinkel

Es wurde schon gesagt, dass Handy-Kameras bevorzugt ĂŒber weite Winkel verfĂŒgen, also viel von ihrer Umwelt einfangen können. Kehrseite davon: FĂŒr einen „Kopfschuss“ muss man nahe an ein Gesicht herangehen, wodurch es verzeichnet, d.h. verzerrt festgehalten wird (Stichwort: große Nase). Doch auch hier gibt es Unterschiede zwischen Modellen und Herstellern. Das G5 von LG weist zwei Kameras mit zwei Winkeln auf, helfen kann man sich mit Zusatzlinsen.

8. Optischer Zoom

Wer nicht auf eine Stecklinse zurĂŒckgreifen möchte, aber dennoch flexibel sein will, der sollte sich eines der wenigen Spezial-Smartphones anschauen, die ĂŒber ein echtes Zoom-Objektiv verfĂŒgen. Diese Kameras sind allerdings nicht so lichtstark wie die mit Festbrennweite und auch die AbbildungsqualitĂ€t erreicht nicht das Niveau der Linsen ohne Zoom-Optik. Aufgrund des technischen Aufwands sind sie auch relativ teuer und nicht ganz so handlich.