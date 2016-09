Tipp: Foto-Guide – Teil3: Gadgets

Tipp: Foto-Guide РTeil3: Gadgets Peter Mußler

Die Digitalfotografie ist weit wie nie zuvor. Zeitgleich war es noch nie so angesagt wie heute, alles bildlich zu dokumentieren. Reicht deshalb ein Smartphone f√ľr den ¬≠allt√§glichen Fotobeweis? Und auf was sollte man bei der ¬≠Anschaffung eines neuen Handys bez√ľglich der Kamera achten?

Gadgets

Die Smartphone-Kamera ist nat√ľrlich der wichtigste, jedoch nicht der einzige Teil der mobilen Fotoausr√ľstung. Durch den Selfie-Hype werden Halterungen immer wichtiger, aber auch technische Erweiterungen sind beliebt.

Aufstecklinsen –¬†Einfach mal den Blickwinkel √§ndern

Zugegeben, den Blickwinkel √§ndern Aufstecklinsen nicht, vielmehr den Bildwinkel. Aber auch das kann die Sicht auf die Welt erheblich ver√§ndern. √úblicherweise verf√ľgen Smartphone-Objektive √ľber einen weiten, aber statischen Winkel, der viel von der Umgebung einf√§ngt. Wer weiter entfernt liegende Objekte isoliert einfangen (und bei Portr√§ts √ľberdimensionierte Nasen vermeiden) m√∂chte, braucht ein Teleobjektiv (nein, der Digitalzoom bringt nichts!), f√ľr extreme Nahaufnahmen ein Makroobjektiv und f√ľr richtig sch√∂ne Fischaugenfotos (das ist der Effekt mit der Kr√ľmmung) einen Weitwinkelaufsatz. F√ľr √ľberschaubares Geld gibt es solche optischen Erweiterungen, die man einfach vor die Kamera klemmt und ansonsten in der Jackentasche verschwinden.

Aufsteckblitz – aufgehellt und angestrahlt

Sie kennen es sicher: Sie besuchen ein Konzert und ein anderer Besucher filmt oder schießt Fotos und die ganze Zeit leuchtet der Blitz auf. Dabei bringt er gar nichts auf eine Distanz, die mehr als einen Meter beträgt. Doch selbst darunter wirkt er nur punktuell. Anders dagegen die Aufsteckblitze mit mehreren LEDs und eigener Stromversorgung. Zwar machen sie noch immer kein Flutlicht, leuchten aber flächiger aus. Damit gelingen Interview-Aufnahmen selbst in der Nacht oder das Selfie in der schummrigen Bar.

Infrarot – Augen wie ein Luchs

Streng genommen handelt es sich bei diesem Gadget um keine Modifikation oder Erweiter-

ung der Smartphone-Kamera. Sie wird schlicht ersetzt durch eine eigene. Denn das Infrarotmodul funktioniert nicht optisch, sondern, wie¬†der Name bereits verr√§t, √ľber W√§rmestrahlung. Das Ger√§t wird in den USB-Port des Handys gesteckt, eine eigene App wandelt die Sensorinformationen dann in ein Bild um. Sch√∂n kann dieses W√§rmebild zwar auch sein, in der Regel aber eher informativ f√ľr J√§ger, Architekten oder Nachtwanderer.

Selfie-Sticks –¬†Den Narzissmus befriedigen

Selfies, also Selbstportr√§ts, sind aus unserer Social Media-Welt nicht mehr wegzudenken. Jeder m√∂chte zeigen, wo er gerade ist oder im letzten Urlaub war. Nicht immer ist zur Beweisf√ľhrung ein netter Passant zur Stelle. Darum ist das wichtigste Utensil beim St√§dte-Trip der Selfie-Stick, mit dem man alles das aufs Bild bekommt, was nur mit dem kurzen Arm geschossen abgeschnitten werden w√ľrde. Ausgel√∂st wird mittels Bluetooth-Modul im Griff der Halterung. Teuer ist so ein Ding nicht und erinnert mit ein wenig Fantasie sogar an einen Golfschl√§ger.

Fernbedienung – f√ľrs Familienfoto

Wenn die gesamte Sippe zum Familienfest zusammenkommt oder der gefangene Fisch ein kapitaler Hecht ist, ist oft auch der Selfie-Stick zu kurz f√ľr die Masse an Objekt. Dann muss ein Stativ oder eine andere Halterung her, um das Smartphone mit ausreichend Abstand aufzustellen. Problem aber dann: Wer dr√ľckt den Knopf? Am besten machen Sie das als Handy-Besitzer; doch nicht mit einem Gummiarm, sondern mit einer Bluetooth-Fernbedienung, die bis zu einer Entfernung von bis zu zehn Metern funktioniert.